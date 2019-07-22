Позеленевшая жовто-блакитная

Досрочные парламентские выборы на Украине завершат большой политический сезон, по итогам которого в стране произойдет обновление высших эшелонов власти.

Всего за два месяца правления Владимира Зеленского большинство украинцев успело убедиться в том, что, как бы к нему ни относиться, на смену Петру Порошенко пришел совершенно другой лидер, отличающийся от предшественника и по своему генезису, и по менталитету, и по политическому стилю.

Не менее радикальные перемены ждут и законодательную ветвь власти, где после выборов 21 июля сложится совсем иной расклад сил. Ну разве не сенсация уже то, что из трех партий, получивших наибольшее число голосов на предыдущих выборах 2014 года, сразу две — «Народный фронт» и «Самопомощь» — не имели никаких шансов войти в новую Раду! А финишировавший первым пять лет назад «Блок Петра Порошенко», переименованный в «Европейскую солидарность», был вынужден вести борьбу за то, чтобы дотянуть хотя бы до третьего места — после президентской партии «Слуга народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Между тем «Слуга народа» — это условная партия. Она держится на рейтинге дерзкого новичка, подвинувшего дряхлеющих тяжеловесов, акции которых девальвировались.

При этом Украина остается для России враждебным государством. Взяв эту ситуацию за точку отсчета, многие участники российской дискуссии об Украине настаивают: ничего в стране не меняется. Логика здесь такая: поскольку на российско-украинском фронте все без перемен, то их не может быть и в самой Украине. А Владимир Зеленский — это клоун, актер, марионетка. В общем, пустое место, или «Порошенко-лайт».

Тем не менее из жизни Украины без лишнего шума исчезают идеологемы и кодовые слова, на которых держалась стратегия развития этнократического украинского государства. «Армия, мова, вира», «безвиз», «томос», «декоммунизация», «соборность» — эти формулы предыдущей эпохи теряют в цене, как и акции продвигавших их политиков. Им на смену приходят новые лица, произносящие другие слова, с другими интонациями и акцентами.

Подписав скандальный закон о языке, Петр Порошенко посчитал дело сделанным, однако и сам Владимир Зеленский, и члены его окружения дают понять, что бездумная украинизация любой ценой, раскалывающая страну, невозможна. При этом если государственный проект Петра Порошенко был направлен во внешний мир, делая упор на некую мифическую интеграцию в евроатлантический мир, то нарождающийся проект Зеленского, напротив, обращен вовнутрь самой Украины и ставит своей главной задачей борьбу с коррупцией, решение социальных вопросов, инновации, развитие инфраструктуры. И наконец, самое главное — достижение мира в Донбассе, а не войну с «сепарами».

Не имея возможности отказаться от украинского национализма, набравшего огромные обороты, Владимир Зеленский пытается сделать его, по крайней мере, не столь токсичным для внешнего мира и собственных граждан.

Выборы в Раду, сулящие успех «Слуге народа», станут еще одним подтверждением того, что поверх жовто-блакитного фасада украинского государства наносятся хаотичные и неровные, но все более широкие мазки политического «позеленения».

Сергей Строкань, обозреватель