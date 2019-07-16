«В ходе заседания случилась большая перепалка» Корреспондент “Ъ” — о том, как Любови Соболь отказали в участии в выборах в Мосгордуму

Любовь Соболь официально сняли с выборов в Мосгордуму, сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Арбатского района Ирина Вялых по итогам заседания. Она также заявила, что 711 подписей в поддержку кандидата признаны недействительными, и еще одна — недостоверной. Таким образом, недействительными оказались почти 14,5%, что больше допустимых 10%. Подробности заседания ведущему Рамазу Чиаурели рассказал корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев.

— Как проходило заседание?

— Несмотря на то, что на улице шел дождь, в зале было очень жарко. Любовь Соболь пришла со своим представителем, юристом. В ходе заседания случилась большая перепалка — и кандидат, и ее представитель не давали сказать слово представителю Мосгоризбиркома, который присутствовал здесь. Они посчитали, что он не имеет права говорить, потому что не входит непосредственно в окружную комиссию. Он, в свою очередь, возражал. Также на комиссии был Алексей Венедиктов в качестве руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. Он задал уточняющие вопросы по цифрам в недостоверных подписях. Но основной тон заседанию, конечно, задавали Ирина Вялых, председатель ТИК Арбатского района, и Любовь Соболь, которую уже, как мы знаем, отстранили от участия в выборах.

— Какие аргументы звучали со стороны избирательной комиссии?

— В ходе заседания были представлены результаты проверок ОФМС, МВД, графологов, и сказано, что следует 700 с чем-то подписей признать недействительными по соответствующим законодательным требованиям.

Члены комиссии просто смотрели на этот протокол и голосовали за то, принимать его или нет.

То есть они, по сути, никаких требований-то не выдвигали. Председатель комиссии лишь привела примеры того, какие конкретно они нашли ошибки в фамилиях и датах.

— То есть фактически по каждой из этих 714 недостоверных подписей?

— Нет. Просто выборочно, как сказала Ирина Вялых, она привела примеры. Между тем, именно Любовь Соболь и ее представитель просили посмотреть все подписи, признанные недействительными. Также они просили отложить на два дня рассмотрение этого вопроса, чтобы иметь возможность ознакомиться со всеми протоколами и чтобы комиссия изучила их требования. Но комиссия отказалась откладывать заседание так же, как и рассматривать требования Соболь о том, чтобы ознакомиться с тем, что же не так в подписях. И поэтому довольно-таки члены комиссии быстро проголосовали за то, чтобы ее снять с участия в выборах.

— После этого решения какие-то заявления со стороны Любови Соболь или ее представителя звучали?

— Да. В конце самого заседания, когда уже комиссия проголосовала, случился один из ярких моментов. Председатель Ирина Вялых начала переходить к другим вопросам повестки, в том числе к кандидатуре Сергея Митрохина. В это же время Любовь Соболь, понимая, что ее уже отстранили, просто параллельно с председателем комиссии начала говорить, призывать всех выйти вечером на Трубную площадь и на согласованный митинг 20 июля на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных депутатов. Собственно, из-за того Ирина Вялых решила объявить десятиминутный перерыв, чтобы у всех успокоились эмоции.

Потому что там представитель Соболь уже перешел чуть ли не на мат, обвиняя всех в том, что они устроили здесь балаган, и начал выражаться нецензурными словами.

После этого Любовь Соболь просто забрала вещи и уехала, по всей видимости, на Трубную.