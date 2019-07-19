Создатели FaceApp заработали более $1 млн за десять дней

Сервис FaceApp за последние десять дней заработал более $1 млн, большую часть средств ($746 тыс.) создателям приложения помогли заработать владельцы мобильных устройств Apple, сообщает Forbes со ссылкой на данные App Annie.

За все время своего существования компания заработала только $11,6 млн. Приложение скачали 73,2 млн раз.

Приложение FaceApp появилось в 2017 году и сразу завоевало популярность. Разработчиком сервиса стал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта старения, приложение может наложить на лицо улыбку, а также предположить, как стал бы выглядеть пользователь, будь он представителем другого пола.

На этой неделе сервис вновь вышел в топ популярных приложений спустя два года после запуска. В данный момент в российской версии App Store он находится на первом месте как в общем рейтинге бесплатных приложений, так и в рейтинге приложений фото и видео.

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер попросил ФБР проверить FaceApp. Он указал, что сервис может использовать данные пользователей. Компания-разработчик Wireless Lab уверяет, что на сервер поступает только та фотография, которую для обработки выбрал пользователь. При этом большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов после загрузки.

Какие данные может собирать приложение и зачем — в публикации “Ъ FM”.