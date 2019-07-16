Сервис FaceApp снова вышел в лидеры магазинов приложений

Сервис FaceApp для «состаривания» людей по фото снова вышел в топ популярных приложений спустя два года после запуска. В данный момент в российской версии App Store он находится на первом месте как в общем рейтинге бесплатных приложений, так и в рейтинге приложений фото и видео.

Приложение FaceApp появилось в 2017 году и сразу завоевало популярность. Разработчиком сервиса стал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта старения, приложение может наложить на лицо улыбку, а также предположить, как стал бы выглядеть пользователь, будь он представителем другого пола.

Популярным сервис снова начал становиться 9 июля — тогда он занимал 475-е место в российском рейтинге приложений и 1381-е в США. 15 июля FaceApp утвердился на первом месте в 78 странах, включая Россию и США. Также 15 июля приложение заняло первые места в магазине Google Play в рейтинге «приложений» в 43 странах, а также входит в общую десятку всех сервисов, включая игры. В топ-10 самых доходных приложений (FaceApp предлагает дополнительные функции за денежные средства) сервис находится в 20 странах, а в Таджикистане находится на первом месте.

Согласно исследовательской компании App Annie, 7 июля приложение было вне первой сотни во всех магазинах приложений, подъем FaceApp начался с Африки. Российские знаменитости поспособствовали росту популярности приложения в России. В Instagram набрал популярность хештег #faceappchallenge — по нему доступно уже более 18 тыс. публикаций.