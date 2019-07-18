Сенатор США попросил проверить FaceApp из-за возможной угрозы нацбезопасности

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер попросил Федеральное бюро расследований и Федеральную торговую комиссию проверить приложение FaceApp, которое «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американцев».

Господин Шумер напомнил, что разработчиком приложения является российская компания со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Он пояснил, что FaceApp позволяет редактировать фотографии пользователей, но для этого они «должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным». По его словам, эти данные могут быть использованы «в будущем без согласия пользователя».

В связи с этим сенатор просит ведомства выяснить, каким образом персональная информация, загруженная в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ним связи организаций и есть ли гарантии того, что «личные данные американцев не будут скомпрометированы». «Будет очень удручающе, если личная информация граждан США была предоставлена враждебной зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США»,— отметил Чак Шумер.

В компании-разработчике Wireless Lab заверили, что на сервер поступает только фотография, которую для обработки выбрал пользователь. «Большая часть изображений стирается из серверов в течение 48 часов после времени загрузки»,— приводит портал TechCrunch разъяснение компании. Также разработчик заверил, что не делится полученными данными со сторонними лицами или организациями.

Приложение FaceApp появилось в 2017 год. Спустя два года после запуска оно снова вышло в топ популярных приложений. К 15 июля FaceApp утвердился на первом месте в 78 странах, включая Россию и США. Разработчиком сервиса стал бывший сотрудник «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта старения, приложение может наложить на лицо улыбку, а также предположить, как стал бы выглядеть пользователь, будь он представителем другого пола.

О том, что стало причиной внезапной популярности приложения FaceApp,— в материале “Ъ FM”.