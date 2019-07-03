Экс-глава «Воронежской горэлектросети» Руслан Кочетов отпущен под домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа отпустил из СИЗО под домашний арест бывшего гендиректора АО «Воронежская горэлектросеть» (ВГЭС) Руслана Кочетова, сообщили “Ъ-Черноземье”в окружении бизнесмена. Напомним, господин Кочетов подозревается в покушении на особо крупное мошенничество при взаимоотношениях ВГЭС с подрядчиками (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантами дела также являются предшественник Руслана Кочетова Александр Гаврилин и заместитель гендиректора Мария Аркатова. По версии регионального управления СКР, за четыре последних года должностные лица предприятия и их подельники изготовили фиктивные документы о выполнении работ в интересах ВГЭС на сумму около 600 млн руб., а затем в областном арбитражном суде добились удовлетворения исков к предприятию на всю величину долга. По мнению защиты Руслана Кочетова, тот невиновен, так как возглавил ВГЭС летом 2018 года, а вся деятельность компании согласовывалась с руководством города. В СИЗО господин Кочетов был помещен в феврале этого года после задержания, там же он был заочно освобожден от должности гендиректора компании.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежского депутата отключают от сети».

Александр Прытков