Москва и Минск ставят на символизм

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг провели переговоры в Санкт-Петербурге на Форуме регионов двух стран. Главным итогом стало решение «двигаться дальше» в вопросах интеграции и преодолеть существующие разногласия к 8 декабря, когда Союзное государство будет отмечать 20-летний юбилей. По словам господина Лукашенко, эта дата «поджимает» власти двух стран. При этом белорусский президент сделал интригующее заявление о неких «принципиальных соглашениях» с российской стороной, содержание которых он пообещал раскрыть позже.

То, что очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко обещает стать непростой, было ясно изначально. Еще 9 июля, пригласив к себе генерального секретаря Союзного государства Григория Рапоту, господин Лукашенко пожаловался на проблемы в экономическом сотрудничестве. «Одни обещания! — возмущался тогда белорусский президент.— Переговорная группа натолкнулась на какой-то вопрос — правительство России, в том числе премьер Медведев, обещает дать все команды, чтобы в комплексе его решать. Тактика ведения переговоров определена: пообещали — забыли. Идет непонятное торможение этих процессов. Нам встречаться с президентом Путиным в Питере и обсуждать итоги этих переговоров — а обсуждать нечего!»

За неделю ничего кардинально изменить не удалось, и поэтому на самой встрече президентам пришлось обсуждать уже давно известные проблемы. Их разговор с глазу на глаз начался 17 июля, в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. И хотя Александр Лукашенко заверял, что едет туда только потому, что «должен побывать» в «православной святыне», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что это не совсем так. «Это был день неформального общения, в рамках неформального общения лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая вопрос концептуально-стратегического характера»,— сказал он журналистам.

Слукавил президент Лукашенко и когда говорил о том, что не собирается «ничего тайно решать».

«Мы сегодня напряженно работали над этими вопросами (интеграции.— “Ъ”) и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже»,— заинтриговал в четверг белорусский президент. Позже его слова подтвердил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. «Президенты обменялись принципиальными соображениями, внесли некоторые новые инициативы и поручили правительствам в ближайшее время их отработать»,— заявил он, уточнив, что речь идет «в первую очередь о цене на газ».

Другие заявления господина Лукашенко были менее оптимистичны. Он намекнул, что даже юбилей Союзного государства, который Москва и Минск готовятся отмечать 8 декабря, может быть испорчен. «Ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока,— решительно заявил Александр Лукашенко.— Это нас поджимает.

Что мы будем говорить в двадцатилетие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы».

Владимир Путин, в свою очередь, избегал острых формулировок и делал упор на положительные моменты. «Подчеркну, Белоруссия для нас ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга,— сказал он на открытии Форума регионов.— Отмечу, что в прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти на 10% и достиг $30,5 млрд. На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Белоруссии!»

Добавила хороших новостей и спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, уже «до 15 сентября» страны должны решить вопрос об отмене роуминга. Председатель верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович говорил о еще более скорой перспективе. «Мы этот вопрос рассматривали накануне визита сюда, и в принципе со стороны белорусских операторов понимание есть. И 2 августа (делегации РФ и Белоруссии.— “Ъ”) собираются в Полоцке Витебской области для принятия окончательного решения»,— сказал он. Есть прогресс и в вопросе создания единого визового пространства. «Думаю, до конца года ратифицируем»,— сообщила Валентина Матвиенко.

Однако опрошенные “Ъ” белорусские эксперты убеждены — системного улучшения в отношениях Москвы и Минска не будет. «Сейчас президенты просто отложили приход к какому-то соглашению на декабрь, чтобы успеть выработать некий компромисс»,— сказал “Ъ” белорусский политический аналитик, колумнист портала Tut.by и Московского центра Карнеги Артем Шрайбман. При этом основной спор России и Белоруссии, по его мнению, неразрешим. «Суть в том, что Минск не хочет интегрироваться по сценарию, предложенному Москвой, а Москва не хочет предоставлять прежние преференции без более глубокой интеграции. Это противоречие решится только таким путем: Москва прекращает свою поддержку в прошлых объемах, а Минск привыкает к более бедной жизни и пытается диверсифицировать экономику. Этот процесс займет много лет»,— считает эксперт. Господин Шрайбман уточнил, что даже в этом случае ожидать резкого сближения Белоруссии с Западом не следует, так как такое сближение «чревато еще большим обострением отношений с Россией». Кроме того, добавил собеседник “Ъ”, «Запад не готов пустить в клуб авторитарного правителя Лукашенко только потому, что он поссорился с Путиным».

Схожего мнения придерживается директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. «К сожалению, сейчас отношения могут быть выведены в иную плоскость только встряской. Например, может произойти очень резкое обострение международной обстановки. Тогда многие узлы разрешаются быстрее,— заявил эксперт “Ъ”.— Но если этого не будет, тогда, скорее всего, двусторонние отношения будут привязаны к обычным темам: определению цены на газ для Минска в 2020 году и другим экономическим спорам».

Кирилл Кривошеев