Премьеры подготовили интеграцию президентов

Переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, состоявшиеся 21 июня, должны были сформировать финальные предложения по интеграции в рамках Союзного государства к намеченной на 30 июня встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Насколько успешными были эти переговоры, осталось непонятным — они прошли в полностью закрытом режиме. Заявлено лишь, что нерешенными «остались два-три вопроса». Тем не менее стороны заявляют о готовности уже к ноябрю согласовать дорожные карты по движению к унификации налогообложения, равным ценам на энергоносители и одинаковым регуляторным правилам.

21 июня в Минске прошли переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Это был финальный раунд обсуждения темы интеграции в рамках Союзного государства перед представлением согласованных предложений президентам двух стран (сделать это необходимо к 25 июня).

Ожидается, что визит Владимира Путина в Минск состоится 30 июня — он приедет на закрытие II Европейских игр.

Напомним, Россия и Белоруссия строят Союзное государство уже 20 лет, договор о создании такого образования был подписан в 1999 году. Он предполагает особые отношения между странами — в том числе единую денежно-кредитную, налоговую и таможенную политику, единую валюту, а также создание единого эмиссионного центра и общей таможенной службы. Выполняется это соглашение весьма выборочно, перечисленные базовые вопросы пока не решены. Интеграция идет в основном за счет межгосударственных социально-экономических и научно-технических программ, финансируемых за счет бюджета Союзного государства (на 2019 год его доходы утверждены в размере 7,25 млрд руб., расходы — 6,33 млрд руб.). Кроме того, права граждан России и Белоруссии сближены в области налогообложения, социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи.

Переговоры прошли в полностью закрытом от прессы режиме.

По итогам Дмитрий Медведев сообщил лишь, что «мы наконец-то по интеграционной тематике говорим на одном языке, это не сразу получилось».

По его словам, осталась небольшая часть вопросов, «по которым в силу политико-юридических причин необходимо провести дополнительные консультации». Сергей Румас уточнил, что в списке нерешенных — два-три вопроса, но называть их тоже не стал. Очевидно, что именно они будут обсуждаться уже на президентском уровне.

О том, обсуждали ли премьеры один из самых острых вопросов — введение единой валюты, не сообщается. Неделю назад председатель российского ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что переговоры России с Белоруссией о создании единой валюты «находятся в начальной стадии». Напомним, подписанное в 2000 году соглашение предусматривало, что с 2005 года роль единой денежной единицы Союзного государства будет выполнять российский рубль. Впоследствии Минск отказался от этой идеи, объяснив это отсутствием равных условий для экономических субъектов.

Сейчас главным документом интеграции должна стать дорожная карта действий Москвы и Минска. Сроки сближения должны быть согласованы на президентском уровне — как уточнял ранее глава Минэкономики РФ Максим Орешкин, «речь не идет о десятилетиях». Дополнительно должны быть сформированы дорожные карты для унификации законодательства к 2021–2022 годам по каждому регулирующему ведомству. Как пояснил Сергей Румас, общие и даже единые рынки предполагают равные условия для субъектов хозяйствования из России и Белоруссии — в частности, речь идет об одинаковом налогообложении, равных ценах на энергоносители и равных регуляторных правилах. По его словам, такие документы по всем отраслям экономики должны быть согласованы уже к ноябрю этого года.

Отметим, что российско-белорусские отношения в последнее время не обходятся без жестких заявлений и взаимной критики — в декабре прошлого года Москва заявила, что если Минск хочет и дальше пользоваться экономическими преференциями (в частности, финансовой поддержкой и особыми условиями поставок нефти и газа), то необходимо реальное углубление интеграции. Эти заявления вызвали резкую реакцию Александра Лукашенко, воспринявшего такую позицию как попытку включения Белоруссии в состав России.

В конце 2018 года Дмитрий Медведев распорядился создать российско-белорусскую рабочую группу по интеграции, а в апреле этого года Москва передала Минску свои предложения по теме.

Первый после этого раунд премьерских переговоров состоялся месяц назад — после них главы двух правительств заявили, что сходятся в подходах на 70%.

Неделю назад та же повестка обсуждалась на уровне рабочей группы, которую возглавляют Максим Орешкин и его белорусский коллега Дмитрий Крутой. Господин Орешкин тогда констатировал, что подходы Москвы и Минска сблизились уже до 90%.

На встрече с Александром Лукашенко после переговоров с премьером Дмитрий Медведев заявил, что правительства «почти готовы» передать свои наработки для рассмотрения на президентском уровне — он надеется, что это удастся сделать в июле, а в ноябре уже можно было бы выйти на подписание дорожных карт.

Евгения Крючкова, Минск