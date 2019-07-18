«Король Лев» поставил на реалистичность

Новый «Король Лев» вышел в российский прокат. Картина от студии Walt Disney и режиссера Джона Фавро появилась на экранах спустя 25 лет после культового мультфильма. Ремейк повторяет оригинальный сюжет. Лента была создана при помощи компьютерной графики. Как отмечают критики и зрители, из-за этого новый «Король Лев» больше похож на документальный фильм о жизни в саванне.

При этом легендарный саундтрек, написанный в свое время Элтоном Джоном и Хансом Циммером, остался почти неизменным.

Новый «Король Лев» — далеко не первый проект из «Золотой классики Уолта Диснея». Ранее на большой экран вышла киноверсия «Аладдина». Ее режиссером стал Гай Ричи. А технологии анимации, которые Walt Disney применяет в «Короле Льве», впервые были использованы в обновленной «Книге джунглей».

Обращаясь к прошлым успешным проектам, компания делает беспроигрышную ставку, говорит директор российского представительства ComScore Роман Исаев: «Речь идет не только и, может быть, не столько об игре на ностальгических чувствах, сколько о четко просчитываемой финансовой модели запуска любого проекта. Очевидно, что золотая, великая классика, в том числе и студии Walt Disney, на которой выросли поколения людей, безумно любящие и пересматривающие эти картины, стали своего рода брендами.

Конечно, окупаемость таких проектов абсолютно гарантирована, рисков тут намного меньше, ведь оригинальные фильмы пересматривают до сих пор. Но развитие технологий и то, что мы сейчас видим с точки зрения оболочки, которая окружает кинопроизводственный сегмент, продолжается, появляются определенные решения, которые дают возможность сделать новую картину на базе старой. Зрители восторженно отзываются о картине, все выходят со слезами на глазах.

Воспоминания об оригинальном фильме и ярко сделанный технический стержень, конечно, дают совершенно новые эмоции, которые придают проекту очень хорошее ускорение и позволят ему собрать огромную кассу».





Весной 2020 Walt Disney планирует премьеру игрового ремейка «Мулан». В апреле следующего года начнутся съемки «Русалочки» с чернокожей актрисой в главной роли. Дата премьеры пока не объявлена.

Кирилл Абакумов