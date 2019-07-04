«Русалочка» разделила поклонников Disney

Disney разозлил своих поклонников темнокожей «Русалочкой». Режиссер фильма решил сменить образ главной героини и отдал роль Ариэль афроамериканке Холли Бэйли. Результаты кастинга вызвали ожесточенные споры в соцсетях. Одни возмущены тем, что внешний вид светлокожей и рыжеволосой девушки подвергнется радикальным изменениям. Другие называют недовольных расистами. Как скандал отразится на судьбе фильма? Об этом — Иван Корякин и Анна Пестерева.

Обвинения в расизме добрались и до мира диснеевских принцесс. Фанаты Disney разделились на два лагеря из-за выбора главной героини на роль русалочки Ариэль. Одни не хотят видеть темнокожую актрису в образе любимого с детства персонажа. Они считают решение кинокомпании дискриминацией. «Представьте, что произойдет, если сменить цвет кожи Мулан или Жасмин», — написала одна из пользователей. В ответ уже этих людей обвиняют в расизме — Ариэль — выдуманный персонаж — и выглядеть может как угодно. Баталии в соцсетях скоро утихнут, полагает киноэксперт Даниил Ротштейн. А для фильма такого масштаба обсуждение в интернете не несет больших рисков.

«Мы пока очень мало знаем о проекте, но можно почти наверняка утверждать, что, если новая “Русалочка” слабо выступит в прокате, это не будет связано с цветом кожи главной героини.

Скорее всего, мы увидим, причем на протяжении всего жизненного цикла фильма, какие-то волны дискуссий и взаимной публикации даже в СМИ на эту тему, но в итоге зритель будет решать, руководствуясь по большей части другими соображениями», — отметил Ротштейн.

За спорами мало кто обратил внимание на личность самой актрисы. А ведь режиссер картины Роб Маршалл, известный по фильмам «Пираты Карибского моря», «Чикаго», «Мэри Поппинс возвращается», объяснил свой выбор. По его словам, в 19-летней Холли Бэйли «сочетаются душа, молодость, а также великолепный голос». Это правда. Как актриса девушка еще не состоялась, но зато набирает популярность в качестве Rn'B-певицы. Она выступает на пару со своей сестрой, у обеих более миллиона подписчиков на YouTube. Именно там несколько лет назад их нашла Бейонсе. Кавер на ее песню Pretty Hurts заинтересовал певицу, и та подписала с девочками контракт на $1 млн.

Тем не менее в соцсетях составляют списки актрис, которые больше подходят под привычный образ Ариэль. Народный выбор пал, например, на Софи Тернер, которая сыграла Сансу Старк в «Игре престолов». А в интернете запустили хештег #НеМояАриэль. Как все это отразится на мнении российских зрителей? Президент кинокомпании "Царь Пикчерз" Александр Изотов считает, что скандал не повлияет на сборы в стране. Россиянам не так легко испортить настроение, добавляет эксперт: «В данном случае российский зритель принципиального отличия от международного не имеет, потому что все мы плотно сидим на голливудском кино, и ничего такого, что может изменить настроение, чтобы не пойти на мультфильм или на фильм, я не вижу. Что может случиться, чтобы народ не пошел, я даже не могу себе представить».

Все чаще фильмы критикуют не за слабый сценарий или плохую игру, а за выбор того или иного актера. Список тех, кто возмущал общественность, включает достаточно именитых исполнителей. Уилл Смит, например, по мнению некоторых «недостаточно темнокожий», чтобы играть роль отца в биографическом фильме о теннисистке Серене Уильямс. А другим не понравилось, что роль Элтона Джона в фильме «Рокетмен» сыграл Тэрон Эджертон — актер с традиционной сексуальной ориентацией.

Весной в киностудии Marvel заявили, что введут во вселенную супергероев персонажа с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По словам руководства компании, «мир готов» к таким переменам.