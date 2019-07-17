Не свой среди чужих

Врио Республики Алтай Олег Хорохордин замкнул рейтинг политической устойчивости сибирских губернаторов, составленный экспертами коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». К недостаткам начинающего политика аналитики отнесли отсутствие у него уникального позиционирования, отлаженных связей с алтайскими элитами, слабый политический менеджмент. Тем не менее достойного конкурента на предстоящих в сентябре выборах губернатора у господина Хорохордина нет: коммунист Виктор Ромашкин не начал избирательную кампанию. Однако эксперты уверены, что победить в первом туре нынешний врио не сможет — для алтайцев он так и не стал своим понятным политиком.

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» составил рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». В Сибирском федеральном округе последнее место с девятью баллами занял назначенный в марте врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин, единственный из сибирских губернаторов, которому в сентябре предстоят выборы. Составители рейтинга поставили ему минимальные баллы — по единице — за качество политического менеджмента, позиционирование, а также реализацию крупных проектов.

Через четыре месяца после назначения на должность врио губернатора и за три месяца до выборов Олег Хорохордин остается в группе глав с очень слабым политическим менеджментом. По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, врио недостаточно эффективно выстраивает отношения с населением. «Олег Хорохордин невнятно выглядит на фоне остальных губернаторов. Например, его недостаток в том, что он читает по бумажке»,— уверен господин Минченко. Отметим, что на Алтае с политическим менеджментом традиционно не все гладко. Единицу по этому показателю «Минченко консалтинг» ставил и бывшему главе республики Александру Берднику накануне его отставки. Итоговый балл у него был еще ниже, чем сегодня у господина Хорохордина, — семь.

По данным «Госсовета 2.0», у Олега Хорохордина отсутствует уникальное позиционирование, он воспринимается как губернатор-функционер. «Это человек, который выступает в роли присланного чиновника из федерального центра, читает по бумажке и не имеет яркого образа»,— объяснил Евгений Минченко. Также он отметил, что врио республики Олег Хорохордин на фоне остальных губернаторов смотрится блекло и смазанно: «У него нет образа, легко считываемого и воспроизводимого, который бы показывал, что человек обладает определенными качествами и умениями». Несмотря на то что пиар-кампания господина Хорохордина идет полным ходом, выхлоп небольшой. По мнению Евгения Минченко, незначительно выросла только его узнаваемость: «В условиях новой информационно-политической реальности образ кандидата — это ключевой элемент. Если есть проблемы с образом, то проблемы неизбежно возникают и с самой кампанией».

Республика малопривлекательна для ведения бизнеса, утверждают эксперты, на ее территории, по их оценке, реализуется всего один инвестпроект федерального масштаба — стратегия развития туризма (три и один балл соответственно). Она должна быть разработана до конца года и будет рассчитана до 2024 года. «Нам важно работать над новыми проектами, создавать уникальные маршруты, усиливать все сегменты туризма. Цель — сделать все, чтобы гости Горного Алтая приобретали местную экологически чистую продукцию»,— сказал Олег Хорохордин. По его мнению, это позволит повысить благосостояние населения и тех, кто занят в обслуживающих отраслях: в сельском хозяйстве, общепите и транспортном обслуживании.

За четыре месяца господин Хорохордин так и не успел стать своим для алтайских избирателей. «Есть определенное недовольство, что в регион снова прислали варяга, представителя другой национальности. Конфликт не купирован, и решения по нему пока что еще нет»,— отметил Евгений Минченко. За это эксперты отняли у врио два балла.

Политтехнологи тоже отмечают наличие проблем с имиджем у действующего врио. Однако политтехнолог Андрей Некрасов уверен, что результат пиар-кампании не всегда зависит от команды, которая работает: «Все зависит от самого кандидата: готов ли он воспринимать советы и меняться. Сейчас Олегу Хорохордину нужно сделать ставку на действия и ускорить реализацию своих обещаний. Жители ждут перемен, а в большинстве своем на выходе только слова и публикации в соцсетях».

Политтехнолог Константин Лукин отмечает, что предвыборные лозунги и личность господина Хорохордина не вяжутся между собой: «Олег Леонидович не выглядит сильным и большим человеком. Нет образа готового губернатора — у него тихая невнятная речь и выступления по листочкам. Это мешает ему стать своим».

Несмотря на низкие рейтинги Олега Хорохордина, политтехнологи отмечают, что конкурентов для врио на сегодня нет. Один из самых сильных его оппонентов коммунист Виктор Ромашкин до сих пор не начал предвыборную кампанию. Но Константин Лукин отмечает, что опасность второго тура сохраняется и дело здесь не в конкурентах. «Главный враг Олега Хорохордина — он сам. Протестное голосование может настичь кого угодно, и неважно, кем будет кандидат. Люди не будут голосовать за врио, пока он не станет своим»,— уверен политолог.

Юлия Сасевич, Елена Морозова