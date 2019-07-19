Свидетель изменения

Сегодня Люблинский районный суд Москвы продолжит рассмотрение дела «Нового величия». На скамье подсудимых остаются восемь человек. Еще двое — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — ранее заключили сделку со следствием и стали ключевыми свидетелями обвинения. Однако 8 июля на судебном допросе Павел Ребровский отказался от данных в рамках сделки показаний, заявив, что «подписал их под давлением». Позднее прокурор настоял на повторном допросе Ребровского, который, по мнению адвокатов участников «Нового величия», может состояться сегодня. Накануне Мосгорсуд снял с рассмотрения апелляцию на приговор Павла Ребровского — 2,5 года колонии общего режима — и назначил прокурорскую проверку соблюдения Ребровским условий сделки со следствием.

Принятое в четверг решение Мосгорсуда о прокурорской проверке соблюдения Павлом Ребровским условий заключенного им досудебного соглашения адвокаты господина Ребровского называют «маневром, который был нужен, чтобы взять паузу и подумать, как действовать дальше». По словам адвоката господина Ребровского Марии Эйсмонт, в материалах дела нет никаких документов, объясняющих мотивацию решения суда о проверке. «Мы возражали (против прокурорской проверки.— “Ъ”), потому что в материалах дела нет ни представлений прокурора, ни ходатайств, на основе которых могло приниматься это решение,— пояснила “Ъ” госпожа Эйсмонт.— Суд назначил проверку по своей инициативе, заявив, что располагает некоей информацией, поступившей из Люблинского районного суда, где слушается основное дело "Нового величия". Каким образом эта информация была получена и где документы, свидетельствующие об этом, мы не знаем. Вероятно, все было решено по телефону».

Госпожа Эйсмонт в разговоре с “Ъ” не исключила, что ее подзащитного вызовут на повторный допрос в Люблинский районный суд сегодня. «Мы готовы к тому, что Ребровского вызовут в суд сегодня, и ожидаем именно этого,— подтвердил “Ъ” адвокат фигурантки дела "Нового величия" Марии Дубовик Максим Пашков. — У нас есть информация, что Павел не отказывается от своих слов (показаний от 8 июля, обрушивших стратегию обвинения.— “Ъ”) и менять ничего не будет». Этой позиции придерживается и адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова. «Сторона защиты готова к повторному допросу Ребровского, хотя мы не понимаем, зачем прокурор заявил ходатайство, сославшись на нехватку времени (при первом допросе 8 июля.— “Ъ”) и невозможность задать все вопросы свидетелю. На первом допросе сторона обвинения утверждала, что вопросов к Павлу у них больше нет. Вероятно, его хотят как можно дольше держать в неведении и таким образом повлиять на его решение отказаться от данных под давлением показаний»,— сообщила “Ъ” госпожа Карлова.

Напомним, ранее Павел Ребровский заявил, что отказывается от своих показаний не только потому, что они не правдивы, но и потому, что следствие не выполнило свою часть сделки. «Мне обещали, что, подписав показания, я пойду домой и получу условный срок»,— сказал на суде 8 июля Павел Ребровский. Напомним, господин Ребровский отбывает наказание в виде двух с половиной лет колонии общего режима.

Факт отказа господина Ребровского от первичных показаний «создает брешь в согласованном сценарии стороны обвинения», считает правозащитник Лев Пономарев. При этом он не исключает, что вчерашнее решение Мосгорсуда о снятии с рассмотрения апелляции Павла Ребровского на приговор и назначение прокурорской проверки может означать для Павла Ребровского смену статуса свидетеля по основному делу «Нового величия» на статус обвиняемого: «В этом случае он может получить больший срок, чем отбывает сейчас, но может быть и так, что суд в итоге оправдает всех, а значит, и Ребровского. Такие прецеденты есть в судебной практике».

Второй адвокат Павла Ребровского Иван Сустин сообщил “Ъ”, что сроки прокурорской проверки пока не известны — постановление о ее назначении Мосгорсуд направит защитникам только через неделю. «Если в ходе проверки будет установлено, что Павел нарушил досудебное соглашение, прокуратура, скорее всего, подаст жалобу, ходатайство о восстановлении пропущенного срока и по основанию несоблюдения условий соглашения будет просить вернуть дело на новое рассмотрение»,— считает господин Сустин. «Думаю, этой проверкой суд фактически отменил Павлу приговор. Проверка должна помочь в пересмотре всей цепочки дел фигурантов "Нового величия"»,— считает правозащитник Валерий Борщев.

Напомним, десять человек задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации «Новое величие» с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ). Восемь из них остаются под следствием: четверо в СИЗО — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков; и четверо под домашним арестом — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин. Рустам Рустамов и Павел Ребровский заключили сделку со следствием и получили 2 года условно и 2,5 года колонии общего режима соответственно. Оставшиеся обвиняемые вины не признают и продолжают настаивать, что идейным вдохновителем движения является провокатор Руслан Данилов, местонахождение которого в данный момент неизвестно.

Мария Старикова