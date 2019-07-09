«Следователь все придумал»

Ключевой свидетель обвинения Павел Ребровский на судебном заседании по делу о создании в России экстремистской организации «Новое величие» отказался от данных ранее показаний. Господин Ребровский ранее заключил сделку со следствием, полностью признал вину, заявив, что его соратники по «Новому величию» намеревались «свергнуть конституционный строй», и был осужден по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК и приговорен к 2,5 года общего режима. Однако вчера он заявил, что следователь угрожал ему «террористической статьей», а все показания, данные в рамках досудебного соглашения, «подписал под давлением». «Все придумал следователь»,— уточнил Павел Ребровский, обрушив таким образом стратегию гособвинения.

15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации «Новое величие» были задержаны десять человек. Восемь из них до сих пор остаются под следствием, двое — Рустам Рустамов и Павел Ребровский — заключив сделку со следствием, получили 2 года условно и 2,5 года колонии общего режима соответственно. Из оставшихся восьмерых четверо продолжают оставаться в СИЗО. Это Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. Еще четверо — Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин — находятся под домашним арестом. Стратегия обвинения строилась главным образом на показаниях признавшего себя виновным Павла Ребровского.

Очередное слушание по делу «Нового величия» в Люблинском районном суде судья Александр Маслов открыл объявлением о смене гособвинителя. Отводов не последовало, и адвокаты по очереди заявили шесть ходатайств. В них содержалась просьба изменить меру пресечения подсудимым Карамзину, Полетаеву, Костыленкову и Крюкову на домашний арест. Адвокаты также просили суд изменить домашний арест Анны Павликовой и Марии Дубовик на «хоть что-нибудь, хоть залог, только не связанное с изоляцией». Судья Александр Маслов, вернувшись из совещательной комнаты, отказал всем и радостно произнес: «Ну что? Приступим к допросу?»

В зал в наручниках завели Павла Ребровского. В апреле этого года стало известно, что господин Ребровский пошел на сделку со следствием и сообщил, что его соратники по «Новому величию» намеревались «свергнуть конституционный строй». Однако затем произошло то, чего не ожидали ни фигуранты дела, ни их адвокаты, ни тем более государственный обвинитель Андреева. Павел Ребровский полностью отказался от своих показаний, сообщив, что ему «угрожал следователь террористической статьей 205». «На последней встрече (с другими участниками движения.— “Ъ”) мы обсуждали закрытие организации,— рассказал Павел Ребровский, отвечая на вопросы защиты.— Решили разойтись, организация начала раскалываться, у нас были серьезные политические разногласия». Он добавил, что показания «давал под страхом 205-й статьи ("террористический акт".— “Ъ”)»: «Условия досудебного соглашения были такими, что я должен был пойти домой. Следователь давил: "Если ты сейчас это не подписываешь, тебе 205-я статья". В обмен на показания обещали условный срок».

«Все идеи по приобретению оружия и тренировкам, аренда офиса, устав — это все Руслан Данилов»,— сказал на допросе в суде 8 июля Павел Ребровский. Руслан Данилов чаще фигурирует в материалах дела и публикациях СМИ как «Руслан Д.» По словам фигурантов, он был основным организатором, идейным вдохновителем движения, но впоследствии выяснилось, что он провокатор спецслужб. Где в настоящий момент находится Руслан Данилов, неизвестно.

«Был такой человек по фамилии Испанцев (сотрудник уголовного розыска, присутствовавший на одной из тренировок "Нового величия".— “Ъ”). Вы его видели?» — спросила господина Ребровского адвокат Руслана Костыленкова Светлана Сидоркина. «Он меня допрашивал, кажется. Он маску снял, я его и узнал»,— ответил Павел Ребровский.

После перерыва по требованию обвинения были оглашены данные им ранее показания. В них, в частности, говорится, что организация «Новое величие» сначала называлась «Будущее России сегодня», что в ней «были созданы отделы: юридический, финансовый, вербовочный и отдел активных действий». В них содержатся признания в «подготовке восстания», «предложениях приобрести взрывчатые вещества», «необходимости начать проводить провокационные действия». Анна Павликова называлась человеком, «всегда мечтавшим поджечь автозак», Мария Дубовик — «хитрой и планирующей действия на несколько ходов». «Эти показания я не подтверждаю,— прокомментировал эти слова господин Ребровский.— Адвокат тогда опаздывал, допрос начался без него. Следователь все придумал». Он добавил, что «следователь принес готовые листы с показаниями».

В разговоре с журналистами после заседания адвокат Марии Дубовик Максим Пашков назвал показания Павла Ребровского «фантастическими». Отметим, что известные музыканты, среди которых Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев и другие, записали песню в поддержку участников «Нового величия». 8 июля видео опубликовала Татьяна Лазарева, которая вместе с группой поддержки провела весь день в суде.

Мария Старикова