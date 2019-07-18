Работа спутниковой системы навигации Galileo восстановлена

Центр услуг системы Galileo сообщил, что навигационная спутниковая система полностью восстановила работу после сбоя. Galileo — совместный проект Евросоюза и Европейского космического агентства. Система предназначена для решения геодезических и навигационных задач. В нее входит 26 спутников, из которых 22 сейчас находятся в рабочем состоянии. С конца 2016 года система находится на начальном этапе предоставления услуг. Помимо Galileo, существует российская глобальная навигационная система ГЛОНАСС, китайская Beidou и американская GPS.

Спутниковая система дала сбой 11 июля. СМИ сообщали, что проблема могла быть вызвана сбоем в работе наземной станции в Италии, которая отвечает за систему точного хронометража. Тем не менее спутники продолжали использоваться для ретрансляции сигналов системы поиска и спасения. С 17 июля система заработала в неполном режиме.

Евгений Федуненко