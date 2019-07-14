Навигационная система Galileo работает в неполном объеме с 11 июля

Спутниковая система навигации Galileo дала сбой. По данным СМИ, он произошел 11 июля, случился сбой в передаче сигнала. «До дальнейшего уведомления пользователи могут испытывать ухудшение качества обслуживания через все спутники Galileo»,— говорилось в уведомлении. Пользователи стали жаловаться на неполадки в системе координат, сообщает GPS World. Причина сбоя пока неизвестна.

По данным Inside GNSS от 12 июля, его предполагалось устранить до завершения выходных 13–14 июля. Судя по всему, пока этого не произошло. Возобновление работы в полном объеме к 15 июлю будет значить, что неполадка длилась порядка 94 часов с момента уведомления.

Проблема может быть вызвана сбоем в работе наземной станции в Италии, которая отвечает за систему точного хронометража, передает Heise.de.