Работа спутниковой системы навигации Galileo почти восстановлена

Несколько элементов наземной инфраструктуры европейской спутниковой системы навигации Galileo восстановлено, сообщил центр услуг системы Galileo. Точные сроки возобновления работы навигационной системы неизвестны.
Galileo — совместный проект Евросоюза и Европейского космического агентства. Система предназначена для решения геодезических и навигационных задач.
Спутниковая система дала сбой 11 июля. СМИ сообщали, что проблема могла быть вызвана сбоем в работе наземной станции в Италии, которая отвечает за систему точного хронометража.
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