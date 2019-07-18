Импичмент не прошел проверку Конгрессом

Палата представителей Конгресса США в минувшую среду обсудила сразу несколько резолюций, которые могут еще больше обострить отношения между Капитолийским холмом и Белым домом. Хотя законодатели подавляющим большинством голосов отвергли инициативу о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, они официально обвинили в преступном неуважении к Конгрессу генерального прокурора и министра торговли США и заблокировали решение администрации о продаже оружейных технологий Саудовской Аравии. Несмотря на провал резолюции об импичменте, демократы в Конгрессе намерены продолжить расследования в отношении президента.

Голосование в Палате представителей, прошедшее в среду, стало уже третьей попыткой демократа из штата Техас Ала Грина вынести на обсуждение Конгресса вопрос о начале процедуры импичмента действующего президента США.

В декабре 2017 года и в январе 2018-го господин Грин уже выступал с обвинениями главы Белого дома в некомпетентности и нарушении законов страны. Правила, существующие в Палате представителей, позволяют вынести на голосование любое предложение, если оно было поддержано как минимум двумя членами Конгресса. Но тогда республиканское большинство легко заблокировало инициативу демократа.

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На этот раз конгрессмен Грин внес резолюцию об импичменте сразу же после того, как Палата представителей официально осудила «расистские» высказывания президента США. Это решение поддержали все без исключения представители Демократической партии, а также четыре законодателя-республиканца и один независимый член Конгресса.

В последние дни президент Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в отношении четырех членов Конгресса афроамериканского и латиноамериканского происхождения — Ильхан Омар, Александрии Окасио-Кортес, Аяны Прессли и Рашиды Тлейб. В своем Twitter глава Белого дома назвал их «злобными молодыми социалистками из Конгресса», предложив законодательницам покинуть США и «вернуться домой, и помочь исправить ситуацию в криминализованных и разоренных странах, откуда они прибыли».

Четверка молодых политиков, впервые избранная в Конгресс в ноябре прошлого года и ныне известная как «Команда» (Squad), регулярно критикует президента, предлагая провести в стране ряд социальных реформ. При этом все четверо являются гражданками США, и лишь одна из них, Ильхан Омар, родилась в Сомали.

Твиты Дональда Трампа демократы в Конгрессе назвали «возмутительными» и «расистскими». Это решение конгрессмен Грин счел недостаточным и инициировал новое голосование, использовав так называемую привилегированную резолюцию: законодательная инициатива, оформленная таким образом, должна быть рассмотрена всем составом Палаты представителей в течение двух дней.

«Сегодняшнее голосование покажет, готовы ли мы наказать президента»,— заявил Ал Грин перед началом обсуждения, обвинив Дональда Трампа в попытке «разделить Америку по расовому признаку».

В ходе голосования инициативу демократа из Техаса поддержали лишь 95 членов Палаты представителей. 332 законодателя проголосовали против. В числе противников резолюции оказалась и спикер Конгресса Нэнси Пелоси, не раз публично заявлявшая, что не собирается поддерживать начало процедуры импичмента. По ее словам, даже в случае одобрения Палатой представителей подобная инициатива не сможет набрать двух третей голосов в контролируемом республиканцами Сенате, и поэтому обречена на провал. Вместо этого спикер посоветовала однопартийцам сосредоточиться на продолжении расследований в отношении Дональда Трампа. «Сейчас в нескольких комитетах палаты ведутся расследования, посвященные финансовым вопросам, связанным с бизнес-деятельностью Трампа, с обвинениями в нарушении закона, в воспрепятствовании правосудию, в получении займов от иностранных представителей»,— перечислила госпожа Пелоси. По ее мнению, лучше бы эти расследования закончились «не импичментом, а судом».

Сам Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников, назвал инициированное конгрессменом Грином голосование «невероятно смешным проектом», заявив, что демократы больше не будут предпринимать попыток начать процедуру импичмента.

«Мы только что увидели, что подавляющее большинство (в Конгрессе.— “Ъ”) выступает против импичмента, так что это конец истории,— сказал президент США.— Пора возвращаться к работе».

Глава Белого дома, впрочем, не стал комментировать результаты еще одного голосования, прошедшего в Палате представителей в тот же день. Законодатели 230 голосами против 198 утвердили резолюцию, обвиняющую генерального прокурора США Уильяма Барра и министра торговли Уилбура Росса в «преступном неуважении» к Конгрессу.

Ранее члены Палаты представителей потребовали от главы Минюста и министра торговли представить документы о том, как именно в ходе подготовки к очередной переписи населения принималось решение о включении вопроса о гражданстве и легальном статусе респондента. Перепись в США должна пройти накануне президентских выборов 2020 года, и, как считают демократы, подобный вопрос противоречит «принципам демократии». Согласно закону, на вопросы переписи обязан ответить каждый житель США вне зависимости от легального статуса, и, по мнению законодателей, новая инициатива может вынудить некоторых респондентов отказаться заполнять официальные опросники.

После слушаний в Верховном суде эта инициатива была признана незаконной, но администрация Дональда Трампа неоднократно намекала, что президент может использовать свои «исполнительные привилегии», все же включив в перепись вопрос о гражданстве. Несмотря на неоднократные требования законодателей, представители администрации отказались представить какие-либо документы об этом решении.

Резолюцию, принятую в среду, в Вашингтоне уже назвали символической. Согласно законодательству США, «преступное неуважение» к Конгрессу является правонарушением, которое карается штрафом в $1000 или тюремным заключение на срок до одного года.

Правда, даже представители демократов признают, что Министерство юстиции вряд ли сможет выдвинуть обвинения против главы ведомства.

Еще одно голосование, прошедшее в Палате представителей в тот же день, также может серьезно осложнить и без того непростые отношения между Капитолийским холмом и Белым домом. Уже вечером в среду Палата представителей большинством голосов приняла сразу три резолюции, блокирующие решение администрации отправить военную технику и вооружения Саудовской Аравии.

Эти контракты, оцениваемые в $8 млрд, должны были стать частью сделки, анонсированной госсекретарем Майком Помпео в мае текущего года. Согласно закону, подобные контракты должны быть в течение 30 дней рассмотрены Конгрессом, и администрация имеет право приступить к реализации сделки только после одобрения контрактов Палатой представителей и Сенатом.

В мае глава внешнеполитического ведомства США объявил, что, «учитывая чрезвычайную ситуацию на Ближнем Востоке», администрация вынуждена прибегнуть к «чрезвычайным мерам» и начать поставки по 22 контрактам, не дожидаясь одобрения Конгресса.

В списке возможных поставок — оборудование и технологии для производства высокоточного оружия, включая авиационные бомбы, а также компоненты, которые, как считают в Конгрессе, могут быть использованы Саудовской Аравией в программе по созданию ядерного оружия.

Ранее Конгресс уже предпринимал несколько попыток заблокировать сделку. Критики этой инициативы, впрочем, считают, что в ответ президент Дональд Трамп может использовать право вето, настояв на реализации военных контрактов.

Кирилл Белянинов, Вашингтон