С импичментом Дональда Трампа решено не спешить

Спикер Палаты представителей американского Конгресса демократ Нэнси Пелоси отказалась поддержать призыв соратников по партии, требующих скорейшего начала процедуры импичмента действующего президента США Дональда Трампа. По ее словам, первый шаг будет сделан, когда демократы поймут, «что это нужно».

В следующий вторник юридический комитет Конгресса проведет голосование по вопросу о неуважении к Палате представителей, которое, по мнению законодателей, проявили генеральный прокурор США Уильям Барр, бывший юридический советник президента Дон Макган, советник главы Белого дома Хоуп Хикс и еще ряд бывших сотрудников администрации. По распоряжению президента им было запрещено отвечать на просьбу комитета Палаты представителей явиться на слушания для дачи показаний. Речь идет о слушаниях, касавшихся возможных попыток главы государства помешать правосудию в рамках проводившегося почти два года «российского расследования».

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Кроме того, накануне лидер демократов в Палате представителей Стени Хойер заявил, что в числе сотрудников администрации, которых могут обвинить в неуважении к законодателям, могут быть упомянуты также министр торговли Уилбер Росс и глава Минфина Стивен Мнучин. «Мы перечислим всех, кто отказался давать нам показания»,— сообщил он.

В США отказ явиться на слушания в Конгресс, согласно закону, может грозить 12-месячным тюремным заключением или штрафом в $1 тыс.

В этой связи 23 члена Демократической партии уже призвали начать процесс импичмента Дональда Трампа.

Согласно недавним опросам общественного мнения, этот призыв поддерживают 43% американских избирателей.

В свою очередь, спикер отказалась поддержать инициативу, заявив, что Конгресс обязан «придерживаться фактов» и «шесть комитетов» Палаты представителей, расследующих деятельность компаний, принадлежащих Дональду Трампу, «вполне способны решить», как поступать с голосованием.

«Мы сделаем первый шаг, когда поймем, что это нужно,— сказала госпожа Пелоси.— Не нужно совершать ошибки. Мы прекрасно знаем, как нам действовать. Возможно, это займет больше времени, чем ожидают некоторые люди, и я разделяю их нетерпение. Это прекрасно и очень важно для нашей страны».

Как сообщила Нэнси Пелоси, процесс «импичмента» сам по себе не является наказанием, но законодатели смогут получить доступ к показаниям свидетелей и запросить дополнительные материалы, свидетельствующие о допущенных президентом правонарушениях.

Кирилл Белянинов, Вашингтон