«Они будут брать людей и возвращать в их страны»

Иммиграционная и таможенная полиция США в воскресенье начнет масштабные задержания подлежащих депортации мигрантов, уже имеющих на руках соответствующие решения суда. По словам президента Дональда Трампа, речь пойдет о «большой операции». Эти планы уже вызвали критику со стороны политических оппонентов президента. Между тем его рейтинг сейчас выше, чем когда-либо: 44% одобряют политику главы государства.

Иммиграционная и таможенная полиция США начинает облавы на мигрантов. Как сообщает газета The New York Times, рейды пройдут в десяти крупных городах страны и нацелены на поимку более 2 тыс. мигрантов, относительно которых уже вынесено решение суда о депортации. Однако, добавляет газета, попутно могут быть выдворены и другие нелегалы.

В своей июньской публикации в Twitter, анонсировавшей кампанию, президент Трамп обещал миллионы задержаний в рамках готовящихся рейдов, демонстрируя масштабность и продолжительность мер. После публикации этого поста начало рейдов было отложено на две недели — Дональд Трамп объяснил это несогласием демократов с запланированными мерами. Он сообщил в своем аккаунте в микроблоге, что предпримет совместную с ними попытку выработать решение проблем нелегальной миграции, но в случае неудачи «депортациям быть».

В итоге в пятницу Дональд Трамп анонсировал начало рейдов.

«Ничего секретного нет. Это большая операция. Она начнется в воскресенье,— заявил президент США.— Они (правоохранители.— “Ъ”) будут брать людей и возвращать в их страны. Или они будут брать преступников и сажать в тюрьмы».

Несмотря на резкую критику стартующей кампании со стороны демократов и правозащитников, рейтинг Дональда Трампа достиг рекордной отметки за весь срок его президентского правления. Согласно последнему опросу, проведенному по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post, уровень одобрения политики президента составляет 44%.

Вопрос незаконной миграции — традиционно значимый пункт избирательных кампаний в США. В уже развернувшейся президентской гонке 2020 года он особенно поляризует общество, считает эксперт Российского совета по международным делам Максим Сучков. «Трамп чувствует, как важна его избирателю эта проблема, и намеренно преувеличивает ее масштаб — тем самым он как бы оправдывает свои методы борьбы»,— рассказал эксперт “Ъ”. Он отмечает, что американский президент стремится «если не довести до конца заявленные инициативы по депортации нелегалов и строительству стены на границе с Мексикой, то хотя бы показать своим избирателям прогресс в этой сфере».

Александра Фокина