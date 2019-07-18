ФАС грозит вагонной распродажей

ФАС предложила вывести ОАО РЖД с рынка предоставления вагонов, приватизировав подконтрольную монополии Федеральную грузовую компанию (ФГК). Служба предлагает распродать парк ФГК мелкими лотами по 5-10 тыс. единиц. Это, по мнению службы, даст ОАО РЖД 150 млрд руб. на развитие инфраструктуры и разрушит картельный сговор на рынке вагонов, координируемый менеджментом ОАО РЖД и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Участники рынка сомневаются в существовании подобного сговора. Они также отмечают, что, хотя покупатели на вагоны ФГК найдутся, фактическая ликвидация оператора лишит ОАО РЖД существенных доходов, а также возможности перевозить социальные грузы по нерыночной цене.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев направил письмо первому вице-премьеру Антону Силуанову с предложением приватизировать крупнейшего железнодорожного оператора РФ — входящую в ОАО РЖД Федеральную грузовую компанию (ФГК). О письме (есть у “Ъ”) ранее сообщило РБК.

В письме сообщается, что сегодня стоимость предоставления наиболее востребованных вагонов составляет 2,1 тыс. руб. за вагон в сутки для полувагонов, 1,05 тыс. — для цистерн, 1,9 тыс. — для платформ. С 2016 года цены выросли кратно, по полувагонам — в четыре раза. Причина, по мнению службы, — в усилении экономической концентрации: «свыше 50% вагонного парка контролируется государственными институтами развития и группой лиц ОАО РЖД». ФАС напоминает, что заблокировала сделку по покупке ГТЛК Brunswick Rail (см. “Ъ” от 25 июня), на рассмотрении — «сделка по консолидации активов НПФ "Благосостояние" под контроль менеджеров ОАО РЖД». «Вместо явной естественной монополии формируется сеть организаций по типу картеля, координируемая менеджментом структур РЖД/ГТЛК»,— пишет ФАС.

«Считаем целесообразным сократить присутствие ОАО РЖД в конкурентных рынках железнодорожных перевозок и сконцентрироваться на вопросах развития инфраструктуры»,— пишет господин Артемьев, напоминая, что одобрены сделки по продаже «Трансконтейнера» и «Рефсервиса», принадлежащих ОАО РЖД. По мнению ФАС, целесообразно «обеспечить полный выход ОАО РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса ФГК и/или сдачи в аренду вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)». ФАС считает, что приватизацию следует провести, разбив вагонный парк по лотам по 5-10 тыс. вагонов, что принесет, по оценке службы, ОАО РЖД «свыше 150 млрд руб. на развитие инфраструктуры».

В аппарате господина Силуанова и в ФАС отказались комментировать переписку. Источник в аппарате правительства сообщил “Ъ”, что позиция первого вице-премьера будет вырабатываться, готовится доклад. В ФГК оперативных комментариев “Ъ” не предоставили.

За время, прошедшее с момента написания письма, ФАС уже успела отказать компании экс-главы ФГК Алексея Тайчера в приобретении у НПФ «Благосостояние» лизинговой компании «Трансфин-М». Служба требовала устранить аффилированность с ОАО РЖД. При этом господин Тайчер, который, уже не будучи менеджером ОАО РЖД, ранее был советником гендиректора монополии на общественных началах, больше им не является. О каких еще менеджерах ОАО РЖД идет речь в письме, неясно.

Идея о приватизации ФГК периодически возникает у властей разного уровня, но в практическую фазу так и не перешла. Оценка влияния «группы лиц ОАО РЖД» на цены на предоставление вагонов у собеседников “Ъ” в отрасли противоположна позиции ФАС: ФГК вынуждена снижать ставки под давлением регулятора, что снижает и среднюю ставку на рынке, говорит один из них. Источник “Ъ” на рынке говорит, что ставка в 2,1 тыс. руб. за вагон в сутки, о которой пишет ФАС, неактуальна: это «начало года, причем спот». Сегодня, после резкого падения в мае-июне, говорит он, полувагон можно взять за 1,4 тыс. руб.

Другой источник “Ъ” отмечает, что хотя ФГК имеет определенные нерыночные преференции, что ставит ее в более выгодное положение относительно частного сектора, она выполняет важную функцию по перевозке социальных грузов и исполнению соответствующих решений властей. Как только она будет продана, ОАО РЖД лишится возможности оперативно на них реагировать, полагает он. Третий говорит об «охоте на ведьм» со стороны службы, отрицая сговор с целью повышения цен на рынке на уровне менеджмента ОАО РЖД и ГТЛК. ФГК является одним из основных доноров материнской компании: за 2018 год она выплатила монополии 14,9 млрд руб. дивидендов из 19,3 млрд руб. совокупных дивидендов дочерних и зависимых компаний ОАО РЖД.

При сегодняшней цене нового парка мелкие партии вагонов весьма интересны, говорит один из собеседников “Ъ” в отрасли: желающие приобрести парк ФГК «мелким оптом» найдутся. Другой собеседник “Ъ” обращает внимание на последствия приватизации операторских компаний, входящих в структуру ОАО РЖД: так, упомянутый ФАС «Рефсервис», пользовавшийся преференциями, мгновенно их лишился, стоило его продать: вышла телеграмма о досрочном допуске скоропорта к перевозкам обычным, не изотермическим, подвижным составом. То же может коснуться и «Трансконтейнера», и ФГК, говорит он. Защищенность инвестиций при приватизации требует отдельных гарантий, резюмирует собеседник “Ъ”.

Наталья Скорлыгина