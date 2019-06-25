ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

Сделка по покупке ГТЛК железнодорожного оператора Brunswick Rail за 24–29,8 млрд руб. не состоится. ФАС отклонила ходатайство госкомпании, заявив, что ей не следует тратить бюджетные деньги на старый парк, а также предупредила о недопустимости взвинчивания ставок предоставления вагонов путем сдачи их в аренду через цепочку посредников.

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.

«Усиление доминирующего положения ГТЛК на рынке финансовой / операционной аренды вагонов за счет поглощения частных компаний может негативно повлиять на состояние конкуренции»,— объясняет ФАС.





Она рекомендует ГТЛК как институту развития «использовать ограниченные бюджетные ресурсы на лизинг новых вагонов, добавляющих предложение на сети и способствующих сокращению дефицита провозных мощностей, а не на скупку б/у вагонов и частных компаний на вторичном рынке». Кроме того, компании предписано обратить «самое строгое внимание на недопустимость сдачи вагонного парка в аренду конечным грузоотправителям через длинную цепочку посредников», использование которой приводит к удвоению цен на услуги по предоставлению вагонов.

Концепция покупки Brunswick Rail, владевшей на конец года 28,2 тыс. вагонов, возникла у ГТЛК в прошлом году: тогда компания собиралась создать свой операторский дивизион на базе серии покупок, включавших в себя Первую тяжеловесную компанию (ПТК), группу «Промышленные активы» и Brunswick Rail. Но впоследствии госкомпания отказалась от этой идеи и решила ограничиться сегментом операционного лизинга, купив только Brunswick Rail (см. “Ъ” от 26 марта). EY оценила компанию в 29,8 млрд руб. при 37,7 млрд руб. чистого долга (единственный кредитор — ВТБ), ГТЛК собиралась покупать ее за цену, не превышающую эту цифру и стартующую с 24 млрд руб. В марте сделку согласовал совет директоров ГТЛК, но ходатайство было подано существенно позже (см. “Ъ” от 10 июня). Впрочем, уже тогда ФАС сообщала, что намерена оценить «необходимость поглощения частной компании государственным институтом развития».

Наталья Скорлыгина