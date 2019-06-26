Железные дороги повернули под гору

В первом квартале рынок оперирования железнодорожным подвижным составом прошел циклический пик и показал хорошие результаты, но не без тревожных ожиданий. Аналитики солидарны в том, что парк на сети перешел в фазу профицита, темпы роста погрузки в силу как ослабления экспортной конъюнктуры сырьевых рынков, так и локальных проблем с отдельными видами грузов отстают от плана. И хотя в первом квартале и, возможно, в первом полугодии на финансовых результатах отрасли эта тенденция не отразится, операторы уже начали снижать ставки на полувагоны, и во втором полугодии возможно заметное ухудшение рынка.

Рейтинг операторов Infoline Rail Russian Top за первый квартал свидетельствует, что январь—март для отрасли складывался благоприятно. Первая десятка рейтинга почти не претерпела изменений, по-прежнему лидируют Федеральная грузовая компания (ФГК, часть ОАО РЖД), Первая грузовая компания (ПГК, входит в UCL Holding Владимира Лисина) и Globaltrans (основные акционеры — Никита Мишин, Андрей Филатов и Константин Николаев).

Несмотря на то что суммарный объем перевозок у топ-20 рейтинга вырос (на 0,7%), у обоих лидеров рынка, ФГК и ПГК, этот показатель падал — на 7% и 6,2% соответственно. У Globaltrans он, напротив, вырос на 2,7%. Первая тройка сократила грузооборот: его падение для ФГК составило 3,6%, ПГК — 11,9%, Globaltrans — 9,1%. В ФГК “Ъ” пояснили, что падение объема перевозок произошло преимущественно в сегменте нефтяных грузов, что обусловлено выводом из аренды в 2018 году 8 тыс. цистерн. В рейтинге отмечается, что наиболее высокие показатели — у компаний, специализирующихся на маршрутных перевозках по закольцованным маршрутам, в том числе использующих собственные локомотивы: «Нефтетранссервис» (35 локомотивов), «Трансойл» (47) и Globaltrans (69), а также СУЭК, за счет развития движения по твердым ниткам графика и использования инновационных вагонов.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в первом квартале можно отметить две важных тенденции. В нефтеналивном сегменте — падение перевозок у кэптивных операторов («Газпромтранс», «ЛУКОЙЛ-Транс», «РН-Транс» в интервале 9–18%) и рост у независимых — «Нефтетранссервиса», «Трансойла», RailGo, которые активно консолидируют парк цистерн. В сегменте полувагонов — вытеснение типового парка инновационным на длинных закольцованных экспортных маршрутах, причем тенденция будет усиливаться в условиях ухудшения конъюнктуры на европейском рынке угля. В целом, говорит господин Бурмистров, первый квартал — период пиковых ставок, которые с июня начали снижаться в сегменте полувагонов, и за ними неизбежно последуют платформы, крытые вагоны, цементовозы. В апреле-мае ухудшение конъюнктуры сырьевых рынков не оказало сильного влияния на результаты работы операторов, но во втором полугодии динамика будет ухудшаться в условиях падения погрузки на сети, отмечает эксперт.

Заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что операторы уже начали предоставлять грузоотправителям скидки на предоставление полувагонов, причем эти скидки исчисляются «десятками процентов». Это — следствие того, что парк на сети увеличивается, а погрузки для него недостаточно: она растет вовсе не теми темпами, которые заложены в долгосрочной программе развития ОАО РЖД до 2025 года, а по некоторым грузам — падает. Спад погрузки связан и с глобальной рыночной ситуацией, и с частными явлениями этого года — например, в сегменте строительных грузов, отмечает эксперт, основные контракты до сих пор не выданы, и поступление на сеть строительных грузов, являющихся основой обратной загрузки, откладывается.

Председатель экспертного совета Института исследований проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин также подчеркивает, что в 2019 году рынок окончательно перешел в фазу профицита вагонов, рост общего парка опережает рост рабочего. Погрузка падает: «Даже если по итогам года она останется на уровне прошлого года, операторам придется приложить усилия для сохранения финансовых показателей на том же уровне». Серьезнее всего изменения коснутся полувагонов, полагает господин Иванкин.

Наталья Скорлыгина