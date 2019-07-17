Суд продлил на три месяца арест 13 украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 13 из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс». Заседание прошло в закрытом режиме «для сохранения тайны предварительного расследования». Решения по остальным морякам будут известны сегодня.

В суд поддержать моряков приехали родственники, европейские дипломаты, а также уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она накануне встречалась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой. Они наметили «дорожную карту» по возвращению на родину граждан, удерживаемых на территории двух стран.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

Страны Запада осудили действия России. В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков. В начале прошлой недели морякам предъявили окончательные обвинения.

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил 90-процентную уверенность, что Россия до 21 июля вернет украинских моряков. По его мнению, РФ понимает последствия за невыполнение решения арбитража ООН в виде ограничения судоходства для российских судов.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».