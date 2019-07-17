Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Зеленского, люди из окружения пугали его тем, что якобы после звонка с России снимут санкции. Однако он инициировал звонок, чтобы восстановить мир на Украине, и обсудил с господином Путиным вопрос обмена пленными.

«Президент Российской Федерации сказал, что видит решение вопроса в обмене всех на всех. Я ему сказал, что обменяю всех на всех с радостью. Только есть одна ситуация — список наших всех, тех людей, которые находятся на оккупированных территориях, не совпадает со списком людей, который есть у тех, кто контролирует оккупированные территории»,— сказал Владимир Зеленский в видеоролике на своем канале в YouTube.

Напомним, Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским 11 июля. Президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Ключевой темой разговора стало освобождение военных моряков, задержанных в Керченском проливе. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Ранее общение между ними ограничивалось заочным диалогом, в частности по ситуации вокруг выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

Как Москва и Киев разморозили диалог об урегулировании конфликта на востоке Украины, читайте в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».