Омбудсмены России и Украины попросят президентов о помиловании задержанных

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее украинская коллега Людмила Денисова наметили «дорожную карту» по возвращению на родину граждан, удерживаемых на территории двух стран. Они в том числе договорились обратиться по вопросу помилования этих граждан к президентам своих стран.

«Мы обговорили вопрос поддержки в виде обращения о помиловании ряда граждан. Я не буду пока называть их фамилии, с тем чтобы не зародить надежду раньше времени. Этот вопрос требует очень серьезной проработки, поскольку наши мандаты не совпадают в вопросе оказания помощи гражданам через институт помилования»,— сказала госпожа Москалькова журналистам в Москве по итогам встречи с украинским омбудсменом (цитата по ТАСС).

Госпожа Москалькова сообщила, что передала Людмиле Денисовой списки россиян, которых содержат под стражей на Украине и которые обратились к ней за помощью. По словам российского омбудсмена, благодаря достигнутым договоренностям задержанные граждане Украины и России «смогут вернуться в свои дома».

Людмила Денисова сообщила о договоренности омбудсменов обратиться по вопросу помилования к президентам своих стран. «Мы договорились, что обратимся к руководителям наших стран с просьбой рассмотреть ряд дел некоторых граждан нашей и вашей страны о помиловании»,— сказала она.

Накануне, 15 июля, в Киеве состоялась встреча уполномоченных по правам человека Украины и России Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой. Людмила Денисова рассказала, что договорилась с российским омбудсменом об обследовании задержанных в России украинцев. Речь идет, в частности, об украинских моряках и осужденном в Ростове-на-Дону за содействие терроризму Павле Грибе. Кроме этого, украинский омбудсмен обратилась к руководству МВД Украины с просьбой «обеспечить участие уполномоченного по правам человека в РФ в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского».

Напомним, господин Вышинский был задержан в июне 2018 года по обвинению в госизмене и проведении подрывной информационной деятельности против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Журналист арестован до 22 июля. Подольский суд Киева перенес на 19 июля заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство об освобождении руководителя портала «РИА Новости Украина» под личное поручение.

Подробнее о суде над господином Вышинским — в материале “Ъ” «Дело Кирилла Вышинского осталось нерешенным».