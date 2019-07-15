Порошенко на 90% уверен в освобождении украинских моряков до конца недели

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил 90-процентную уверенность, что Россия до 21 июля вернет украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. В начале прошлой недели морякам предъявили окончательные обвинения.

«Путин четко понимает последствия для России, так как существуют сегодня абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома»,— заявил господин Порошенко в интервью местному телеканалу ICTV.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. 24 украинских моряка были арестованы и находятся под стражей.

Западные страны осудили действия России. В мае 2019-го Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить моряков. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с просьбой отпустить украинских моряков.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».