Опасностям настал «Росатом»

Вчера депутаты одобрили во втором чтении законопроект, присваивающий «Росатому» статус федерального оператора по обращению с отходами I и II классов опасности. Документ, который, скорее всего, будет принят в среду в третьем чтении, предполагает, что госкорпорация создаст систему учета и контроля, а также подготовит инфраструктуру для обезвреживания опасного мусора. Эксперты указывают, что таким образом в индустрии отходов появляется вторая монополия: бизнес получит новое обременение, а «мусорные» вопросы так и могут остаться нерешенными.

Во вторник Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который наделяет «Росатом» полномочиями по обращению с высокоопасными отходами I и II классов опасности. Он предусматривает создание единой госсистемы учета и контроля за обращением с такими отходами, а также федеральную территориальную схему. Эти документы будут содержать сведения об образовании токсичных отходов, лицензированных предприятиях по обращению с отходами, а также объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению опасных отходов.

В пояснительной записке отмечается, что в России ежегодно образуется до 400 тыс. тонн отходов I и II классов опасности, однако объектов для их обработки, утилизации и безопасного размещения, отвечающих принципам наилучших доступных технологий, нет.

По словам главы комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, обезвреживается, утилизируется и перерабатывается всего 2–3% таких отходов.

«Безусловно, теневой рынок в этой отрасли есть — отходы I и II класса опасности выливаются в леса, в овраги»,— рассказал “Ъ” Федор Белоногов, главный инженер компании «Экоресурс», занимающейся обращением с опасными отходами.

Инфраструктуру стоимостью 36 млрд руб. (17 726,72 млн руб.— из средств федерального бюджета, 18 626,64 млн руб.— из внебюджетных источников) предполагается создать, в частности, перепрофилировав мощности по уничтожению химоружия. Нацпроект «Экология» предполагает создание семи таких объектов, в том числе в Удмуртии, Кировской, Курганской и Саратовской областях. Отметим, жители этих регионов уже начали выходить на митинги, они опасаются, в том числе, что сюда будут свозиться радиоактивные отходы, а также опасные отходы из других стран.

Ранее Минэкономики и Высшая школа экономики (ВШЭ) выступали против присвоения «Росатому» роли монополиста в этой сфере по экономическим соображениям (см. “Ъ” от 11 мая 2018 года). В ведомстве заявляли, что это может привести «к существенному увеличению финансовой нагрузки на бизнес и дополнительным необоснованным затратам федерального бюджета». Монополия не будет мотивировать «Росатом» снижать издержки, убеждены в Минэкономики, и не даст развиваться рынку. В ВШЭ соглашались, что при реализации такого подхода «мы фактически отказываемся от создания нового рынка».

Аналогичные вопросы возникли и у депутатов. «Бизнес вкладывал деньги, нарабатывал кадры, технологии,— заявил Кирилл Черкасов (ЛДПР).— Сегодня мы этим законопроектом исключаем его из этих вопросов». По словам Владимира Бурматова, действующие участники рынка, имеющие лицензию на обращение с опасными отходами, останутся: «Конкуренция между ними, безусловно, будет присутствовать, но им даются гарантии путем включения их в федеральную схему».

Рыночное регулирование в сфере обращения с опасными отходами действовало в РФ несколько десятилетий и привело к колоссальному дефициту мощностей по переработке опасных отходов, сообщили “Ъ” в госкорпорации. «Накопление опасных отходов на полигонах во многих случаях приводит к образованию новых объектов накопленного экологического вреда,— заявили в "Росатоме".— Таким образом, "свободный рынок" показал свою несостоятельность».

Тем не менее в ВШЭ обращают внимание, что на «мусорном» рынке создается вторая монополия (управлением в сфере коммунальных отходов занимается «Российский экологический оператор»). Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов указывает, что до 30% коммунальных отходов содержат опасные вещества. «Создаются варианты правил игры и отчетности,— говорит господин Моргунов.— На практике с пересечением зон ответственности бизнес может получить несколько дублирующих организаций с пересекающимися полномочиями и необходимость отчитываться перед каждой». По его мнению, предприниматели получат новое обременение, а «мусорные» вопросы так и могут остаться нерешенными.

«Сейчас это очень сырой закон»,— считает Александр Климов из Национальной экологической компании. Он указывает, что в состав отходов I и II класса входит более 400 видов, однако сжечь из них можно не более 150. «Оставшиеся отходы потребуют своего способа переработки,— объясняет он.— Есть риск, что "Росатом" заберет себе рынок того, что сложилось, а сложные проблемы, которые он призван решать, так и останутся в стороне».

Анна Васильева, Анастасия Московкина