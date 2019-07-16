Отели Турции снижают цены для российских туристов из-за низкого спроса

Турецкие гостиницы отмечают снижение спроса и увеличили количество спецпредложений для российских туристов, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). На фоне успешного сезона-2018 отели подняли цены, и этим летом загрузка курортов составит 70–90% даже на пике сезона. В связи с этим гостиницы предлагают скидки в среднем 10–15%.

Напомним, в июне Федерация отельеров Турции прогнозировала увеличение туристического потока из России на 10% в связи с разрешением сотрудникам МВД РФ выезда на отдых за границу. Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, согласно которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

Подробнее читайте в материале “Ъ FM” «Полицейским расширили курортные границы».