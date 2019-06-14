Полицейским расширили курортные границы

Российские полицейские смогут отдыхать в Турции и Таиланде: руководство МВД исключило курорты из списка не рекомендованных для посещения. Ранее, чтобы отправиться в эти страны, сотрудники полиции должны были запрашивать разрешение у начальства. Их загранпаспорта традиционно хранятся в отделе кадров и выдаются только после указаний свыше.

Некоторые пытались обойти этот запрет и тайно ездили за границу, рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин: «Основной список составило Министерство иностранных дел. МВД решило пойти по этому же пути: они взяли список и секретной телеграммой отправили начальникам в виде рекомендаций.

Это необязательная вещь, потому что ограничивать права граждан можно только законом.

Сотрудники, у которых есть форма допуска №2 и выше, в любом случае должны согласовывать свой выезд за границу с руководством — это прописано в контракте. А все остальные могут посмотреть на эти рекомендации и поступить по-своему. Главное — правильно оформить рапорт. Здесь мне больше всего жалко начальников. Если они не отпустят сотрудника, а тот подаст в суд, ему придется туго, а если отпустят, и там не дай бог что-то произойдет, ему сделают выговор. Поэтому начальник любым способом пытается не подписать рапорт, перенести отпуск. Сотрудники особо не связываются с этим и пытаются уехать тайком, забывая, что в конце года ФСБ представляет в каждое подразделение органов внутренних дел списки тех, кто выезжал за границу».

В Ассоциации туроператоров подсчитали, что за счет полицейских и их семей турпоток в Турцию увеличится на 3-4%. Тем не менее, для российских курортов это плохая новость. Но заметным это падение станет только в следующем сезоне, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: «Помимо Турции и Таиланда, у них было разрешение ездить в другие страны. Поэтому влияние будет, но не критичное, тем более сезон уже в разгаре, и все продано».

«Черный список» для полицейских постепенно становится все короче. Ранее из него исключили Китай, Вьетнам и Кубу. По-прежнему сотрудникам полиции нельзя выезжать в 114 стран.

Анастасия Ройзман