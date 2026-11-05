Axios: Вэнс предупреждал о поражении республиканцев при продолжении ударов по Ирану
Вице-президент США Джэй Ди Вэнс предупреждал администрацию Дональда Трампа, что операция в Иране очень не популярна и может стоить республиканцам победы на промежуточных выборах. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что большинство высокопоставленных лиц в администрации президента разделяют мнение Джэй Ди Вэнса. Несмотря на это Дональд Трамп отказывался прекращать военную операцию против Ирана.
На следующий день после промежуточных выборов Вэнс написал в соцсети X, что причиной поражения республиканцев «была война». По его словам, операция против Ирана не стоила потери контроля над Сенатом на ближайшие шесть лет.
Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, члены Демократической партии получат большинство мест в Палате представителей и в Сенате. Демократам отошли традиционные республиканские штаты — например, Техас.