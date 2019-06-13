Полицейским разрешили выезжать в Турцию и Таиланд

Глава МВД Владимир Колокольцев издал распоряжение, благодаря которому сотрудники внутренних дел получили возможность отдыхать в Турции и Таиланде. Выезжать за границу полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован МИДом. В дальнейшем в него вносились определенные изменения. Так, например, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились у полицейских под запретом.

Согласно распоряжению главы МВД Владимира Колокольцева, о котором вчера, 12 июня, поставили в известность полицейских, отныне ограничение на посещение этих стран было отменено. Загранпаспорта полицейских хранятся в отделах кадров. Владелец документа, решивший в частном порядке отправиться в страны, не рекомендованные для посещения, должен обратиться с заявлением к своему непосредственному руководителю, а тот направить документ на рассмотрение комиссии. В нее, по словам самих полицейских, входит его начальник, представитель кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и дают разрешение или отказывают в нем.

Как правило, отметил источник “Ъ”, всю ответственность берет на себя непосредственный руководитель подразделения. При этом учитывается допуск сотрудника к сведениям, составляющим гостайну. Для оперсостава это, например, агентурная работа. В самом МВД “Ъ” подтвердили информацию о распоряжении.

Николай Сергеев