Памфилова назвала «ударом ниже пояса» требование оппозиционных кандидатов о встрече 16 июля

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова назвала «ударом ниже пояса» требование оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы встретиться с ней сегодня, 16 июля. Она пояснила, что восстанавливается после операции, и поэтому предлагала провести встречу 22 июля.

«Сейчас мое физическое состояние этого не позволяет: я прохожу реабилитацию после довольно сложной операции на правом плече. Операцию делали в ЦИТО, послеоперационный период довольно сложный, сопровождается постоянными болями»,— пояснила глава ЦИКа радиостанции Business FM.

Госпожа Памфилова добавила, что и 22 июля будет «не совсем здорова», но выразила надежду, что ей станет полегче. «И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю»,— отметила она.

Прием документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы закончился 6 июля. По состоянию на 16 июля отказали в регистрации 27 кандидатам. Еще 216 человек были успешно зарегистрированы.

Несколько оппозиционных кандидатов ранее сообщили, что собранные за них подписи признали недействительными. Часть из них обратилась с просьбой о встрече к госпоже Памфиловой, они выбрали датой 16 июля. В ЦИКе сказали, что встреча возможна после 22 июля. Кроме того, 15 июля кандидаты собирались встретиться с председателем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. Но встреча не состоялась, поскольку господин Горбунов отклонил требование о ее публичном характере и предложил побеседовать с каждым кандидатом отдельно.

14 июля и 15 июля в столице прошли акции, участники которых требовали допустить оппозиционных кандидатов до выборов.

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