27 кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

В качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы зарегистрировано 216 человек. Еще 27 было отказано в регистрации, сообщили «РИА Новости» в Мосгоризбиркоме. По его данным, документы на регистрацию предоставили всего 290 человек. «Сегодня 20 окружных избирательных комиссий рассмотрят документы 47 кандидатов»,— добавили в Мосгоризбиркоме.

Прием документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы завершился 6 июля. Несколько оппозиционных кандидатов заявили, что собранные за них подписи признали недействительными. 14 июля они организовали акцию «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», в ходе которой задержано более 35 человек.

15 июля прошла акция «За свободу выбора», участники которой снова потребовали допустить оппозиционных кандидатов до выборов. Одному из них, Илье Яшину (округ №45), отказали в регистрации. Акция закончилась без вмешательства полиции, но организаторы обещали проводить ее каждый вечер до 19 июля.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вечер обещает быть Трубным».