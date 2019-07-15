Активисты SERB пытались сорвать акцию за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Активисты националистической группировки SERB пытались сорвать акцию в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы на Трубной площади, передает корреспондент “Ъ”. Когда одна из кандидатов (округ №43) Любовь Соболь давала интервью журналистам, сзади подошли активисты SERB и начали мешать ей. Один из них кричал: «я люблю тебя, Люба». Участникам акции это не понравилось, они встали в цепь и начали теснить представителей SERB. Началась потасовка.

Через несколько минут пришли полицейские, взяли активистов SERB в кольцо и довели до автозака под крики митингующих «арестуй!». После трех активистов завели в автозак, а митингующие спустя минут 15–20 начали расходиться.

В минуты, когда акция начиналась, окружная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска кандидата Ильи Яшина (округ №45) на выборы в Мосгордуму. Приехав на Трубную площадь он заявил: «Они сняли меня с выборов. Они нас всех с вами сняли с выборов!» По словам господина Яшина, также его сняли с выборов за применение «административного ресурса» — якобы он разместил на сайте муниципального округа ссылки на свои агитационные ролики.

15 июля председатель Мосизбиркома (МГИК) Валентин Горбунов пригласил всех желающих кандидатов в депутаты в Мосгордуму прийти на встречу в здание МГИК для обсуждения вопросов, касающихся регистрации кандидатов. Среди пришедших были Анастасия Брюханова, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас. После того как пришедшим кандидатам было предложено встречаться с председателем МГИК по одному, собравшиеся отказались от «кулуарных встреч» с главой Мосгоризбиркома. А сам господин Горбунов объяснил несостоявшуюся встречу нежеланием кандидатов вести «конструктивный диалог».

Сейчас на Трубной площади около 700 человек.

Подробнее о приеме в МГИК читайте в материале “Ъ” «Независимые оказались неразлучными».

Роман Дорофеев