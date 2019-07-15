Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна из-за угроз

Телеканал «112 Украина» отказался от показа фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» из-за угроз, сообщил телеканал на своем сайте. В заявлении отмечено, что отказ от трансляции фильма стал рекомендацией Международного редакционного совета.

«Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины»,— говорится в заявлении. Руководство телеканала обратилось с заявлениями в Службу безопасности (СБУ), Генпрокуратуру и МВД Украины, а также в «посольства стран G7 и международные организации с просьбой принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников».

Напомним, 13 июля двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала в Киеве. Полиция квалифицировала это как теракт. В результате инцидента никто не пострадал.

Перед этим, 12 июля, канал сообщил об угрозах со стороны радикалов, которые пытаются повлиять на редакционную политику телеканала. В связи с этим «112 Украина» выступила с открытым обращением в СБУ, прокуратуру и дипломатические учреждения. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала расследовать обстрел здания телеканала.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил каналу делом о госизмене, если телеканал покажет фильм «В борьбе за Украину» о событиях Евромайдана, основные спикеры которого — президент России Владимир Путин и председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Премьера была намечена на 16 июля.

Документальный фильм господина Стоуна и режиссера-документалиста Игоря Лопатенка рассказывает о событиях на Украине после Майдана. Премьера фильма в России пройдет 19 июля на телеканале «Россия 1». Мировая премьера состоялась в начале июля на фестивале в итальянском городе Таормине, где картина была отмечена гран-при.