Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета

Двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина» в Киеве. Полиция квалифицировала случившееся как теракт. При обстреле был поврежден фасад здания, никто не пострадал.

Инцидент произошел в ночь на 13 июля, заявили в пресс-службе канала. О происшествии в правоохранительные органы сообщили очевидцы. На место приехали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, кинологи и патрульные. У здания телеканала нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на экспертизу.

В Киеве проводится специальная полицейская операция для задержания злоумышленников. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 258 УК Украины («Террористический акт»).

Накануне, 12 июля, канал рассказал о получаемых им угрозах от радикалов, которые «пытаются повлиять на редакционную политику телеканала, заставить отказаться от мировых стандартов вещания в угоду неким политическим интересам». В связи с этим канал выступил с открытым обращением в Службу безопасности Украины (СБУ), прокуратуру и дипломатические учреждения.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил «112 Украина» делом о госизмене, если телеканал покажет фильм «В борьбе за Украину» американского режиссера Оливера Стоуна о событиях Евромайдана. Премьера фильма на канале запланирована на 16 июля. Главные спикеры киноленты — президент России Владимир Путин и председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его называют владельцем «112 Украина».