Представитель ОСБЕ призвал расследовать обстрел здания телеканала «112 Украина»

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил обстрел здания телеканала «112 Украина» в Киеве из гранатомета. «К счастью, никого не ранили, но с таким насилием и угрозами в адрес медиа нельзя мириться. <…> Я призываю власти Украины тщательно расследовать это нападение и привлечь виновных к этому преступлению к ответственности»,— говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

По словам господина Дезира, произошедшее — это «недопустимый акт запугивания», и у него могли быть «драматические последствия».

Напомним, 13 июля двое неизвестных обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина» в Киеве. Полиция квалифицировала это как теракт. В результате инцидента никто не пострадал.

Перед этим, 12 июля, канал сообщил об угрозах со стороны радикалов, которые пытаются повлиять на редакционную политику телеканала. В связи с этим «112 Украина» выступила с открытым обращением в Службу безопасности Украины (СБУ), прокуратуру и дипломатические учреждения.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил каналу делом о госизмене, если телеканал покажет фильм «В борьбе за Украину» американского режиссера Оливера Стоуна о событиях Евромайдана, основные спикеры которого — президент России Владимир Путин и председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Премьера намечена на 16 июля.

Документальный фильм господина Стоуна и режиссера-документалиста Игоря Лопатенка рассказывает о событиях на Украине после Майдана. Премьера фильма в России пройдет 19 июля на телеканале «Россия 1». Мировая премьера состоялась в начале июля на фестивале в итальянском городе Таормине, где картина была отмечена гран-при.