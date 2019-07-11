Генпрокурор Украины пригрозил телеканалу «112 Украина» делом о госизмене за фильм Стоуна

Генпрокуратур Украины Юрий Луценко пообещал завести уголовное дело о госизмене, если телеканал «112 Украина» покажет фильм «В борьбе за Украину» американского режиссера Оливера Стоуна о событиях Евромайдана. Ранее телеканал анонсировал премьеру фильма 16 июля. Его главные спикеры — президент России Владимир Путин и председатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«За любые попытки прошлые — телемост — и будущие — демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале Медведчука, — будет ответственность»,— заявил Юрий Луценко в видеообращении на своей странице в Facebook. По его словам, «статья 111 "Госизмена" и статья 358 "Финансирование терроризма" дают основания для допроса всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям».

Документальный фильм господина Стоуна и режиссера-документалиста Игоря Лопатенка рассказывает о событиях на Украине после Майдана. Премьера фильма в России пройдет 19 июня на телеканале «Россия 1». Мировая премьера состоялась в начале июля на фестивале в итальянском городе Таормине, где картина была отмечена гран-при.

Напомним, в ноябре 2013 года в Киеве начались акции протеста. В феврале 2014-го в ходе столкновений в центре украинской столицы погибло около 80 человек, впоследствии названных «небесной сотней». Президент Украины Виктор Янукович во время акций протеста покинул страну. В июне 2014 года президентом Украины был избран господин Порошенко.