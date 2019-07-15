«Восточный» уронил норматив

Банк «Восточный» может списать субординированные кредиты, полученные от акционеров несколько лет назад. Причина — майское предписание ЦБ по доформированию резервов, в результате исполнения которого норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка в течение шести рабочих дней находился ниже отметки 5,125% в мае-июне. Согласно нормативным актам ЦБ, в такой ситуации банк должен через списание субордов восстановить базовый капитал до указанной отметки.

ЦБ 12 июля сообщил, что норматив Н1.1 «Восточного» находился ниже уровня 5,125% в период с 30 мая по 5 июня. Отчетность банка за июнь еще не опубликована, но на 30 мая норматив находился выше минимального уровня (4,5%). Кроме того, как следовало из переписки экс-главы банка Александра Нестеренко с советом директоров, «Восточный» не нарушал этот норматив и в первых числах июня (см. “Ъ” от 17 июня).

Снижение Н1.1 ниже 5,125%, согласно нормативным актам ЦБ, означает, что банк должен восстановить норматив выше этой отметки за полтора месяца либо списать субординированные обязательства для восстановления достаточности капитала. У «Восточного» на балансе есть бессрочные суборды на сумму 7,9 млрд руб. «Банк выполняет все нормативы достаточности капитала,— заявили в "Восточном".— Снижение произошло по одной из ковенант, которые регулируются соглашениями по субординированному займу банка, и сообщение Банка России именно об этом». Это означает право банка приостановить выплаты процентов по указанным займам вплоть до конвертации обязательств в капитал, отметили в кредитной организации, указав, что рассматривают это как крайнюю меру и будут принимать решение в рамках предусмотренного для этого периода — до конца августа.

Снижение норматива произошло из-за выполнения банком полученного в конце мая предписания ЦБ по доформированию резервов на 5,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 июня). Кроме того, тогда ЦБ ограничил банку привлечение вкладов определенным уровнем.

В начале июня, как стало известно “Ъ”, банк получил еще одно предписание, запрещающее ему совершать сделки репо с ЦБ (текст предписания имеется в распоряжении “Ъ”).

Запрет выдан в соответствии с положением ЦБ, запрещающим подобные сделки банкам, отнесенным регулятором к четвертой классификационной группе (банки, нарушения в деятельности которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов) или к пятой группе (банки, состояние которых при непринятии акционерами мер приведет к прекращению их деятельности).

Источник “Ъ” утверждает, что в начале июня ЦБ относил «Восточный» к пятой классификационной группе, но сейчас, по его словам, банк находится в третьей группе (банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов), что может свидетельствовать о некотором улучшении ситуации с капиталом.

Виталий Солдатских