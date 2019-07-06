ЦБ вернулся в «Восточный»

В конце июня Банк России начал новую проверку в банке «Восточный», буквально на следующий день после того, как не состоялась дополнительная эмиссия акций банка. Прежний глава банка Александр Нестеренко уже предупреждал акционеров, что ЦБ может выдать новые предписания, касающиеся мер, принятых банком для поддержания капитала. Поводом для проверки могла быть реструктуризация кредитов проблемным заемщикам, которую одобрил новый глава банка Вячеслав Арутюнян, когда в июне исполнял обязанности предправления.

Банк России проводит новую проверку в банке «Восточный», рассказали “Ъ” два источника на банковском рынке. Проверка началась 28 июня, на следующий день после того, как не состоялась допэмиссия акций банка, которая должна была пройти 27 июня, уверяет один из собеседников. По его информации, проверка касается исполнения майского предписания ЦБ по формированию резервов по корпоративным кредитам. В банк вошло около 50 сотрудников ЦБ, которые должны завершить свою работу до середины августа. Банк «Восточный», основные акционеры кредитной организации и ЦБ отказались комментировать эту информацию.

В прошлом году ЦБ уже проводил проверку «Восточного», по итогам которой предписал банку доначислить резервы на 24 млрд руб. по данным Baring Vostok. В конце мая 2019 года Центробанк выдал банку еще одно предписание по доформированию резервов на 5,1 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 июня). Банк его исполнил, но его прежний руководитель Александр Нестеренко предупредил акционеров, что ЦБ может выдать новые предписания, касающиеся мер, принятых банком для поддержания капитала.

Пройти очередную проверку ЦБ предстоит новому главе банка Вячеславу Арутюняну (пока в ранге исполняющего обязанности), избранному советом директоров банка в минувший четверг. Господин Арутюнян уже занимал пост и. о. главы банка в сентябре 2018 года, когда корпоративный конфликт между основными акционерами банка — фондами Baring Vostok и группой акционеров во главе с Артемом Аветисяном — только начал обостряться. При этом примерно за неделю фонды Baring Vostok (являвшиеся тогда контролирующим акционером) добились назначения на пост и. о. предправления Александра Нестеренко.

Однако, как выяснил “Ъ”, господин Арутюнян исполнял обязанности главы банка и в июне этого года по случайному стечению обстоятельств.

20 июня 2019 года член совета директоров банка «Восточный» Григорий Жданов отправил письмо на имя зампреда ЦБ Ольги Поляковой, курирующей надзор за банками (с ним ознакомился “Ъ”). В нем он утверждает, что господин Нестеренко в июне взял до 19-го числа отпуск, назначив вместо себя зампреда правления Елену Калинину. Та, в свою очередь, 18 июня написала заявление об увольнении и одновременно взяла больничный лист, оставив вместо себя врио предправления господина Арутюняна. Последний в тот же день «без согласия совета директоров подписал от имени банка документы о реструктуризации кредитов проблемных заемщиков», которые ЦБ называет «группой Зыковых», а также кредит компании «Эста фуд трейд» (размер требований банка к ней составляет 1 млрд руб.), утверждает автор письма. Господин Жданов отмечает, что «реструктуризация обувных активов группы Зыкова лишена экономического смысла», а условия для реструктуризации кредита «Эста фуд трейд» отсутствуют. «Указанные реструктуризации в соответствии с положениями устава банка и нормами действующего законодательства не могли быть совершены без наличия соответствующих решений совета директоров банка»,— утверждает Григорий Жданов. Свое письмо он заканчивает мнением, что проведенные реструктуризации могут привести к «искусственному завышению капитала банка и повышенным рискам», а также просьбой проверить эти сделки.

Представитель Baring Vostok подтвердил достоверность письма Григория Жданова в ЦБ. Представитель компании Finvision, комментируя сделки по реструктуризации, заявил, что у компании «нет никаких сомнений в том, что Вячеслав Арутюнян является высококвалифицированным менеджером… и при осуществлении своих полномочий действует исключительно в интересах банка в строгом соответствии с законом». В ЦБ отказались от комментариев.

Реструктуризация кредитов может быть крупной сделкой, что влечет обязанности по ее предварительному одобрению советом директоров, отмечают юристы.

«Совершение сделки без одобрения несет риски обращения акционеров банка или следующего единоличного исполнительного органа от имени самого общества о признании сделки недействительной»,— поясняет партнер FMG Group Николай Коленчук. Если сделка, совершенная с нарушениями порядка одобрения, привела к убыткам, то такие убытки могут быть взысканы с совершившего сделку лица, добавляет партнер компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Виталий Солдатских