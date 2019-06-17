«Восточный» ищет капитал

Банк «Восточный», где продолжается громкий конфликт акционеров, связанный в том числе с «делом Калви», может потерять финансовую устойчивость, следует из переписки руководства банка и информации о действиях ЦБ. Однако противостоящие друг другу совладельцы «Восточного» оценивают ситуацию в банке по-разному, а ряд экспертов полагают, что она может нагнетаться искусственно в интересах одной из сторон.

Информагентства 14 июня раскрыли содержание переписки между главой банка «Восточный» Александром Нестеренко и членами совета директоров (“Ъ” также ознакомился с ней). Топ-менеджер сообщает совету директоров, что хоть банк успешно выполнил предписание ЦБ по доформированию резервов на 5 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 июня), но в силу «ряда обстоятельств» существуют риски потери финансовой устойчивости. Среди них господин Нестеренко приводит капитальный риск предписаний ЦБ в связи с обесценением некотируемых ценных бумаг, а также риск формирования резервов по корпоративному кредитному портфелю. По его словам, ЦБ уже ведет проверку в банке.

Текущую достаточность капитала Александр Нестеренко оценивает как «критически низкую» — любое из указанных им событий неминуемо приведет к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала банка «со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовой устойчивости банка». Свое письмо он заканчивает просьбой к акционерам предпринять все возможные усилия по поддержанию финансовой устойчивости банка в любой форме — путем проведения допэмиссии акций, взносами акционеров или выкупом активов, которые зарезервированы на 100%. Все эти варианты предполагают вливания со стороны акционеров.

«Восточный» подконтролен фондам Baring Vostok (более 51%), второй крупнейший акционер — Finvision Артема Аветисяна (около 32%). Основные совладельцы находятся в остром конфликте уже несколько лет, в середине февраля были арестованы глава Baring Vostok Майкл Калви и ряд топ-менеджеров фонда.

Представитель Baring Vostok подтвердил подлинность письма, а пресс-служба банка выразила сожаление, что эта переписка попала в СМИ. Фонды Baring Vostok 13 июня сами рассказали про новое предписание ЦБ, а 14 июня там выразили сомнения в его должном исполнении. Как считают в Baring Vostok, существует риск того, что банку придется создать дополнительные резервы на 10–15 млрд руб.

По мнению представителей Finvision, «лживые заявления в СМИ про "критическое" положение в банке, раскрытие информации про предписание Банка России, бездоказательные обвинения» являются «недостойным поведением» акционеров. В Baring Vostok утверждают, что «публичную полемику» вокруг стабильности банка начала сторона господина Аветисяна, называя ситуацию «логичным продолжением уголовного дела в попытке рейдерского захвата контроля».

Поведение Baring Vostok нетипично для акционеров банка — обычно они не спешат официально заявлять о проблемах.

По данным источников “Ъ”, заявления сделаны на фоне решения Лондонского трибунала, который 14 июня отказал Baring Vostok в ускоренном рассмотрении спора с Finvision вокруг допэмиссии «Восточного».

Суд продолжит рассматривать это дело в январе 2020 года. Допэмиссия, которую уже удалось через суд заблокировать в России, призвана лишить Артема Аветисяна потенциального контроля над банком. В Baring Vostok пытаются оспорить решение суда.

По оценкам управляющего партнера Veta Ильи Жарского, нынешний новостной фонд может привести к оттоку клиентов и ухудшению ситуации с ликвидностью: «Не исключено, что таким образом создается ситуация, которая потребует незамедлительного финансирования банка со стороны акционеров, например, в виде допэмиссии». «К банку приковано внимание СМИ, информация о низком запасе капитала все равно скоро станет публичной, поэтому логично, что руководство озвучивает свою позицию в публичном поле»,— возражает управляющий директор по методологии компании «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. При этом, уточняет он, если запас ликвидности избыточен (а когда розничный банк ограничивает новые выдачи за счет погашения ранее выданных кредитов, ликвидность резко растет), досрочное изъятие вкладов, спровоцированное негативными новостями, может даже принести прибыль, поскольку граждане теряют проценты.

Виталий Солдатских