«Восточный» ограничили в росте

Выданное в конце мая Банком России предписание затруднит банку «Восточный» работу с клиентами. Регулятор запретил ему открывать новые филиалы, наращивать средства физлиц, предпринимателей и малого бизнеса как на счетах, так и во вкладах, а также ограничил ряд операций. Банк оперативно выполнил предписание в части формирования резервов. Однако соблюдение прочих ограничений, а также ожидаемое ужесточение регулирования потребительского кредитования, по мнению экспертов, не позволит банку наращивать доходные активы.

Банк России 29 мая направил банку «Восточный» очередное предписание по формированию резервов, вводящее также различные запреты и ограничения на операции с активами и пассивами. Это следует из текста документа, имеющегося в распоряжении “Ъ”. Регулятор ввел для банка запрет сроком на один год на открытие новых структурных подразделений. Также ЦБ ограничил на полгода привлечение на счета или на вклады средств физлиц, индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса (за исключением акционеров банка) выше объема, сложившегося на дату предписания. Согласно документу, объем привлеченных средств клиентов на 1 мая составлял 202,44 млрд руб. (75% от всех пассивов).

Помимо этого ЦБ выдал и «именные» требования. Так регулятор предписал реклассифицировать в III категорию качества (необходимо создать резерв не менее 21%) кредиты, выданные двум компаниям, относящимся к «группе Зыковых». Кредиты двум другим компаниям из этой группы, а также кредиты двум компаниям из группы «Волгабас» должны быть отнесены к IV категории качества (резерв не менее 51%). Кредиты этих компаний «Восточный» унаследовал при присоединении Юниаструм-банка (согласно предписанию ЦБ, выписанному в декабре 2018 года).

Совокупный объем резервов, который банку было нужно сформировать, составил 5,1 млрд руб.

В майском предписании ЦБ отметил, что доформирование резервов в указанном объеме приведет к нарушению нормативов достаточности капитала, что «является основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства и назначения временной администрации». Однако уже 5 июня банк исполнил все требования в части реклассификации кредитов, следует из письма временно исполняющего обязанности главы банка «Восточный» Александра Нестеренко на имя руководителя службы текущего банковского надзора Банка России Богдана Шабли (имеется в распоряжении “Ъ”). В нем банк отмечает, что смог доформировать резервы так, что не нарушил обязательные нормативы по состоянию на 1 июня. Так, норматив достаточности капитала (Н1.0) составил на эту дату 8,6% (минимально допустимое значение — 8%). Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) снизилось до 4,8% (минимум — 4,5%).

24 миллиарда рублей составил объем сформированных банком «Восточный» дополнительных резервов с октября 2018 года, по оценке Baring Vostok

Пресс-служба банка «Восточный» не комментирует содержание предписания, но заявила, что предписание не препятствует текущему бизнесу банку. «Банк оптимизирует свою деятельность и продолжает в нормальном режиме оказывать услуги клиентам без всяких ограничений,— заявили в "Восточном".— Финансовое состояние банка устойчиво, банк способен исполнить все свои обязательства». В пресс-службе банка уточнили, что банку удалось сформировать резервы, не нарушив нормативы, благодаря запасу капитала, прибыли банка за май, ускоренной амортизации корпоративных кредитов и гарантий, корпоративному взысканию, отказу от крупных гарантий и прочим бизнес-мерам. Банк получает ежемесячно органическую прибыль на уровне около 700–800 млн руб., но из-за предыдущего предписания (создание резервов на сумму 12 млрд руб., см. “Ъ” от 30 апреля) его доналоговый убыток на 1 мая составлял 5,9 млрд руб.

Основные акционеры банка разошлись в оценках предписания ЦБ. Представитель Baring Vostok заявил, что из-за резервов «финансовое положение банка приближается к критическому». «Это очередное и, видимо, не последнее предписание, которое связано с корпоративным портфелем банка»,— заявили в Baring Vostok. Представитель компании Finvision назвал заявление о критическом состоянии банка не соответствующим действительности, а также обвинил Baring Vostok в безосновательном развитии негативного пиара вокруг банка.

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Операционно банк прибылен, и если дооценка кредитного риска в существенных объемах на среднесрочном горизонте происходить больше не будет, то ситуация может стабилизироваться, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. При этом он отметил, что в конце года ожидается ужесточение регулирования рынка необеспеченного потребкредитования (см. “Ъ” от 13 июня). «С учетом слабой текущей капитальной позиции, отсутствия возможностей по наращиванию депозитного портфеля из-за предписания ЦБ возможности банка по наращиванию доходных активов в значительной степени будут ограничены»,— отметил эксперт.

Виталий Солдатских