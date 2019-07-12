Один из активистов подтвердил информацию об обысках по делу о беспорядках в сквере

Активист Максим Корчемкин заявил, что обыски в его квартире прошли в рамках уголовного дела о массовых беспорядках (ч.3 ст. 212 УК РФ), сообщили в телеграм-канале юридической службы «Апология протеста».

По его словам, сегодня, 12 июля, в 6:40 утра к нему пришли следователь СКР в сопровождении двух вооруженных людей в масках и нескольких лиц в гражданской одежде. Копию постановления об обыске ему не вручили. «В ходе обыска была изъята компьютерная техника и телефоны. После обыска Корчемкин был доставлен в Следственное управление по Свердловской области. Решение о задержании не применялось. Процессуальный статус пока не известен»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня сотрудники УФСБ и СКР по Свердловской области проводят обыски у участников акций против строительства храма святой Екатерины в городском сквере Екатеринбурга. Мероприятия прошли у Максима Корчемкина и у Татьяны Маркиной. В «ОВД-Инфо» сообщили, что одну из участниц протестов вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля.

Акции против строительства храма в сквере у театра драмы проходили с 13 по 16 мая. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Свердловские власти обратили внимание на требования протестующих только после того, как президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос о выборе места под возведение храма.

16 июня Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права возводить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. На выбор предложат две площадки: на улице Фурманова и на улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о подготовке опроса — в публикации “Ъ” «Общественное мнение остается под опросом»