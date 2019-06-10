СКР возбудил уголовное дело после митингов в сквере у театра драмы

Свердловское следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков (212 УК РФ) во время протестов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы в Екатеринбурге. По данным источников Znak.com, дело пока бесфигурантное и его перспективы «неочевидны».

С 13 по 16 мая в сквере у драмтеатра прошла серия несанкционированных акций протеста против строительства храма. В результате более 100 человек были задержаны. Еще около 30 человек арестованы. Местные власти пошли на переговоры с протестующими только после вмешательства президента РФ Владимира Путина, который советовал провести опрос. За десять дней горожане подали в мэрию более 11 тыс. обращений с альтернативными площадками для строительства объекта. Позже опубликовали рейтинговый список альтернативных площадок для строительства. Храм планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК.

Подробнее о ситуации вокруг храма — в материале "Ъ" «Сквер попал в рейтинг»