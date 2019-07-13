Сколько получают британские писатели и как нейросеть раскусила «битлов»

Писательство не по карману

67% профессиональных писателей в Великобритании в 2018 году получили менее чем по 10 тыс. фунтов стерлингов дохода (790 тыс. руб.). Притом что средний годовой доход британца, по данным официальной статистики, составляет около 28 тыс. фунтов. Королевское литературное общество провело опрос среди 2,2 тыс. авторов, выяснив, чем они живут. Подробнее о положении британских литераторов — в материале “Ъ”.

Леннон или Маккартни?

Математический алгоритм, способный с высокой степенью вероятности определять авторство музыки The Beatles, разработала группа ученых из Гарвардского университета и канадского Университета Дэлхаузи, сообщает Financial Times. Большинство песен группы были подписаны парой авторов — Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Сами музыканты иногда давали противоречивые комментарии о том, как и кем были созданы хиты. Фанаты продолжают спорить, кого из двоих музыкантов можно считать основным автором той или иной композиции. Как нейросеть пыталась разрешить споры — в материале “Ъ”.

Ванна преткновения

В течение своей жизни среднестатистический британец проводит в ванной комнате 416 дней. При этом, по данным опроса OnePoll, 7 из 10 респондентов раздражает, когда ее приходится с кем-то делить. Что именно раздражает британцев в совместном пользовании ванной и как, по их мнению, можно избежать проблем — в материале “Ъ”.

Сеть пугает

Большинство жителей Канады опасаются знакомиться в интернете или переносить онлайн-общение в реальную жизнь. Опрос компании Leger показал, что только треть респондентов не видят угрозы в подобных свиданиях. Нужен ли онлайн-дейтинг канадцам разного возраста и пола — в материале “Ъ”.

Марина Колоколова, Артём Косенок, Анна Поваго