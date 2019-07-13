В Британии оценили финансовое положение местных литераторов

Более чем две трети (67%) профессиональных писателей в Великобритании в 2018 году получили менее чем по 10 тыс. фунтов стерлингов дохода (790 тыс. руб.). Притом что средний годовой доход британца, по данным официальной статистики, составляет около 28 тыс. фунтов. Королевское литературное общество провело опрос среди 2,2 тыс. авторов, выяснив, чем они живут. Исследование показало, что почти в три раза вероятнее литератор сможет зарабатывать 30 тыс. фунтов в год или больше чем-то еще. Писателей, имеющих такой доход непосредственно от своего творчества, нашлось всего 5%, а вот тех, кто зарабатывает столько параллельной работой,— 14%.

Самой необходимой поддержкой авторы считают возможность уединения, которую им могут предоставить близкие. Ее упомянули 80% опрошенных. Еще 60% не могут без эмоциональной поддержки, и примерно такому же количеству писателей необходима поддержка финансовая (58%). Самыми же распространенными испытаниями, выпадающими на долю начинающих сочинителей, названы нехватка денег (68%) и времени (67%). Около половины (54%) упомянули недостаточную уверенность в своих силах. Что касается географии успешных британских литераторов, то две трети из тех, кто зарабатывает от 30 тыс. фунтов в год, живут в Лондоне либо еще южнее в Англии.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».