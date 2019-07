Нейросеть определила авторство некоторых песен The Beatles

Математический алгоритм, способный с высокой степенью вероятности определять авторство музыки The Beatles, разработала группа ученых из Гарвардского университета в США и Университета Дэлхаузи в Канаде, сообщает Financial Times.

Большинство песен группы, в том числе Yesterday, Let It Be и Come Together были подписаны парой авторов — Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Сами музыканты иногда давали противоречивые комментарии о том, как и кем были созданы хиты. Фанаты продолжают спорить, кого из двоих музыкантов можно считать основным автором той или иной композиции.

Группа ученых под руководством Марка Гликмана, специалиста по математической статистике из Гарварда, выработала алгоритм с применением машинного обучения по определению автора песни. Специалисты работали с 70 композициями, написанными с 1962 по 1966 год, авторство которых было однозначно установлено. В них они выделили 137 уникальных мелодических рисунков и последовательностей аккордов. Когда алгоритм научился определять авторство этих 70 песен с точностью до 76%, ему предложили на анализ восемь песен с неустановленным авторством.

Нейросеть определила, что музыку к песням Ask Me Why, Do You Want to Know a Secret и проигрыш к A Hard Day`s Night с вероятностью выше 90% написал Джон Леннон, а проигрыш в песне In My Life с вероятностью 57% — Пол Маккартни.

Глава британского фанатского клуба British Beatles Fan Club Эрни Саттон заявил, что исследование крайне интересно сообществу и породило множество дискуссий, «хотя, конечно, даже новые технологии вряд ли позволят нам выявить авторство наверняка».

