Как британцы используют ванную комнату не по назначению

Каждый шестой житель Великобритании использует ванную комнату не по прямому назначению, а для того, чтобы закрывшись в ней, насладиться тишиной и покоем. В течение своей жизни среднестатистический британец проводит в этом помещении 416 дней. Мужчины, как правило, уделяют ванной комнате 23 минуты в день (373 дня). Женщины — 29 минут (456 дней). Такие выводы были сделаны по результатам опроса, проведенного компанией OnePoll среди 2 тыс. британцев.

Пик активности домочадцев в ванной комнате приходится на восемь утра. 7 из 10 респондентов признаются, что их раздражает, когда приходится с кем-то делить помещение. Больше всего британцам не нравится, если никто из членов семьи не меняет туалетную бумагу (33%), остаются волосы в сливном отверстии (21%), непросушенные полотенца (18%) или по полу разбросана одежда (17%).

Почти треть британцев (32%) полагают, что ключом к семейному счастью является ремонт ванной комнаты. Среди тех, кто это уже сделал, половина утверждает, что их отношения с домочадцами после этого заметно улучшились. Среднестатистический британец делает ремонт в ванной раз в пять лет. Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 1,4% респонденток родили ребенка в ванной.

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