Канадцы сомневаются в безопасности онлайн-знакомств

Большинство жителей Канады опасаются знакомиться в интернете или переносить онлайн-общение в реальную жизнь. Опрос компании Leger показал: 40% жителей страны не готовы переходить от слов к делу, даже если они пользуются приложениями для знакомств и активно общаются в сети. Пользователи считают, что встречаться с онлайн-собеседниками небезопасно. Еще четверть участников опроса (24%) не могут определиться с ответом. И только 36% опрошенных не видят угрозы в подобных свиданиях и часто пользуются приложениями для знакомств.

Женщины в Канаде оказались осторожнее мужчин — 49% участниц опроса определенно опасаются выходить на свидания из онлайна. Тогда как среди мужчин точно не готовы к свиданию с девушками из интернета только 30%. В самой молодой группе участников опроса (от 18 до 34 лет) мнения на тему разделились почти поровну. Не стали бы искать себе пару на сайтах знакомств 45% опрошенных, но 43% не видят проблем в таком способе поиска партнера. Канадцы старше 35 лет сетевых знакомств боятся меньше: свои опасения высказали 39% опрошенных до 54 лет и 36% — старше 55 лет. При этом старшее поколение меньше всего задумывается об этой проблеме — 37% пожилых людей ответили «не знаю» на вопрос специалистов в сравнении с 12–18% в других группах.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».