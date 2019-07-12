В Нижегородской области выросло количество уголовных дел о неуплате налогов С начала 2019 года возбуждено на 12,5% больше дел, чем за весь 2018 год

В Нижегородской области с начала 2019 года в региональном следственном управлении СК РФ было возбуждено 36 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов. Это на 12,5% больше, чем за весь 2018 год, когда возбудили 32 таких дела. В первом полугодии 2019 года к уголовной ответственности привлекли 12 человек, за весь 2018 год привлекли 32 гражданина.

Всего за полтора года в бюджетную систему России вернули более 1,1 млрд руб. ущерба по этим делам, сообщил “Ъ-Приволжье” руководитель следственного управления Андрей Виноградов. Сумма ущерба за первое полугодие 2019 года не называется, однако в бюджет РФ уже возместили более 288 млн руб. За весь 2018 год ущерб по делам о неуплате налогов составил 879 млн руб., из них возмещено более 850 млн руб.

Напомним, одним из первых в 2019 году стало дело в отношении производителя куриного мяса и яиц ООО «УК „Русское поле“». Руководство компании обвинили в неуплате более 82 млн руб. за 2014-2015 года. По версии следствия, компания дробила бизнес для снижения налогооблагаемой базы. В «Русском поле» с претензиями не согласились. Позже сумму претензий снизили до 31 млн руб.

В январе претензии появились к компаниям депутата думы Нижнего Новгорода Евгения Лазарева. По версии следствия, стройцентр «Бекетов» и мебельный магазин «Бум» недоплатили в бюджет 147 млн руб., используя схему дробления подконтрольных организаций в 2013-2015 годах.

В марте возбудили дело в отношении руководства импортера алкоголя ООО «Юта-НН». Сначала следствие сообщило о необоснованном возмещении НДС на сумму 38,6 млн руб. за второй и третий квартал 2018 года, однако позже насчитала еще 602 млн руб. претензий за 2016-2017 года.

Позже дело возбудили в отношении крупного нижегородского застройщика ООО «Маращстрой». По версии следствия, руководство путем необоснованного получения вычета НДС и искусственного завышения затрат уклонилось от уплаты 189 млн руб. налогов в 2014-2015 годах. В офисах компании и в домах руководства прошли обыски.

В мае дело возбудили в отношении руководства ПАО «ТНС энерго НН». Следствие считает, что в 2014-2016 годах предприятие недоплатило более 1 млрд руб. налогов. В московском офисе компании прошли обыски. При этом представитель предприятия сообщил, что налоговая проверка еще не завершена, поэтому и вывода о наличии преступления пока нет.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в июле претензии появились и к руководству бутика одежды люксовых брендов ООО «Интермода». По версии следствия, в 2014-2016 годах руководство компании создало схему уклонения от уплаты налогов с помощью фиктивного документооборота и недоплатило в бюджет 352 млн руб. В «Интермоде» с выводами налоговой не согласны и намерены оспаривать доначисление средств.

Анастасия Еремина